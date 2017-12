SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Dok su u Asu uperene cijevi Kemal i Nihan rasvjetljavaju sve tajne (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Juana kaže Fabioli da je jako boli to što joj je Ramón učinio. Fabiola joj govori neka ne osjeća krivnju. Juana joj nudi pomoć, a Fabiola se zahvali i kaže joj da će se izvući. Julio zahvali Jorgeu na razumijevanju za njegovu vezu s Juanom. Kaže mu da je očekivao reakciju nalik na Andrejinu. Jorge kaže da je to njegov život i da se on nema pravo petljati. Pita ga što kaže baka na tu vezu, a Julio kaže da će pričekati zgodan trenutak da joj to kaže. Francisco nudi Fabioli pomoć i želi je uvjeriti da je ona Ramónu bila samo igračka. Fabiola mu zahvali i kaže mu da ju je iznenadio. Francisco šalje Fabioli sliku na kojoj se Ramón i Sofía ljube. Fabiola kaže Margariti da ju je Ramón ostavio i nabio joj na nos svoju sreću. Dario kaže Rulu da je Sofía kći nekoga mafijaša koji je u strogo čuvanom zatvoru. Ramón pokuša pobjeći, ali Dario mu priprijeti pištoljem.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Ranko traži od Sonje da prekine s Tomom. U strahu za svoju obitelj, Sonja pristaje. Nalazi se s Tomom i prekida s njim, govoreći mu da se vraća Ranku. Tomi se lomi srce. Sonja dolazi po svoje stvari u obiteljsku kuću, gdje ne može priznati majci prave razloge povratka Ranku. Sonja posrami Milana koji više ništa ne može učiniti da ju spasi od Ranka. Iako Rus upozorava Snježanu da se smiri, ona odlazi u općinu, gdje shvaća da nije u braku s Rankom. Potpuno slomljena odlazi Sonji, preklinje ju da ostavi Ranka, jer ona nosi njegovo dijete. No, ubrzo shvati da je Sonja ucijenjena. Snježana odlazi na liticu i javlja Ranku da će oduzeti život sebi, ali i njegovom djetetu. Helena govori Tomi da se Sonja vraća Ranku. Tomo misli da Ranko drži Sonju u šaci, ali ga Branka razuvjerava. Na njezin i Hrvojev nagovor, Tomo se povlači iz istrage protiv Ranka. Ranko saznaje da su Emina i Vlado pobjegli. Skida sav novac s Vladinog računa. Vlado i Emina su prisiljeni započeti skroman život u Zagrebu.



NOVA TV, 21.30, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Dok korak po korak napreduju prema onome što im je skriveno, Asu je svjesna opasnosti koja joj se bliži sa svih strana. Više nema puno vremena da otkloni cijevi koje su uperene prema njoj. Kemal i Nihan ovaj put nisu svjesni veličine odgovora na čijem se pragu nalaze i nikada nisu bili tako odlučni i nepokolebljivi u namjeri da rasvijetle svaku tajnu koja baca sjenu na njihove nade u budućnost i prebrode sve zapreke na svojem putu.