SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Dok se Nihan bori za život Kemal traži načine kako da bude uz nju (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Roxana kaže Virginiji da je trudna i ne zne čije je dijete. Voljela bi da je Antoniovo jer je dobar otac, a opet, voljela bi da je Agustínovo, ali on je ostao bez posla. Virginia joj preporuči svoga ginekologa kako bi obavila DNK pretragu. Julio kaže mami da je Juana dobila novac i da je moraju nadzirati da ne bi potrošila novac. Fabiola kaže Ramónu da joj život konačno dobiva smisao i da su dobili novac od osiguranja. Kaže da još samo želi da Juana živi s njom i njezinom sestrom. Ramón joj pojasni da ga ne zanima njezin novac i da je njegova ljubav čista. Luisa kaže Daliji da je Ramón ne voli i da joj nikad ne pomaže. Dalia odvrati da se stidi što joj je ona mama. Hortensia kaže Juani i Ramónu da iako nije pristalica toga, povući će zabranu njihova prilaska. Fabiola predloži Ramónu da otvori radionicu i da on radi, a ona će uložiti kapital. Kaže mu da je to planirala i s Franciscom, a on odvrati neka to i dalje planira s Franciscom. Juana priprema Andrei i Fabioli iznenađenje povodom svoga povratka u njihovu kuću.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Mesude šalje Bušru na putovanje kod tete gdje će biti na sigurnom od Kemala. Kemal priprema sve za bijeg njega i njegovog sina. Nakon ispita, Gunej prima neugodan poziv od svog šefa. Cure organiziraju djevojačku večer za Songul. Ejlul se suočava sa Džemre, ispituje ju o odnosu između nje i Serkana.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Tomo ipak dolazi na Mašinu proslavu rođendana, gdje hladno odbrusi i Branki i Editi. No, sve njihove probleme zasjeni povratak Helene – Mašine majke. Helena na proslavi Mašinog rođendana upoznaje Sonju i Editu, dok joj Branka jasno da do znanja da joj zamjera. Helena svjedoči Sonjinom i Tominom poljupcu. Maša uživa u majčinoj prisutnosti, što Tomo primjećuje. Hrvoje dolazi saznati je li Helena odala Tomi da ju je nagovarao da se vrati. Tomo od Helene želi razvod, ali ona ga moli za još malo vremena. On osjeća grižnju savjesti. Ranko manipulira Vladom da se odrekne svoje obitelji. Sonja očekuje da će joj Vlado dopustiti da useli u kolibu koju mu je baka prepisala, no on ju odbija. Sonja je potresena Vladinim ponašanjem.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Svi, predvođeni Lejlom, pokušavaju umiriti Kemala. Ona daje sve od sebe kako bi spriječila Kemala da se s Emirom sukobi u vezi s Deniz, bar dok Nihan ne otvori oči. Kada ispituje Nihaninu nesreću, Emir posumnja da je Nihan provela noć s Kemalom i odlučuje rasvijetliti veo tajni koji se nadvio nad nesreću. Asuin trud neće biti dovoljan da zaustavi Emira. Kad se Emir približi tajnama koje mu se kriju, Kemal shvaća da je njegov bijes prema njemu toliko velik da bi ga zaista bio kadar ubiti.