SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Dok se Kemal i Nihan bore da budu zajedno ni Emir ne miruje (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Margarita kaže Porfiriju da je Virginia rekla njezinoj mami da je Antonio njezin ljubavnik, te da ju je mama otjerala iz kuće i da ju je Antonio zamolio da se strpe neko vrijeme. Jorge kaže tati i Pedru da je nestala snimka na kojoj njegov stric govori o životnom osiguranju. Julio pita Jorgea zna li njegova mama za tu snimku, a Jorge potvrdi. Antonio kaže Fabioli da je Diego ljut na Margaritu i na njega. Fabiola odgovori da je za sve kriva njezina baka. Julio želi da mu Virginia vrati snimku njegova brata, ali ona tvrdi da nema ništa kod sebe. Julio je upozori da će reći njezinom sinu da je ukrala video. Jorge kaže Fabioli da snimke nema i da se zamjerio Andrei. Ramón želi da se Antonio ispriča njegovoj mami, a Antonio odgovori da nikada nije ništa rekao protiv Juane i pita ga tko mu je sve to rekao. Ramón odgovori: Julio. Pedro dolazi Juani i iznenadi se kada ugleda Julija. Kaže Juani da je Julio posve drukčiji od brata Ricarda, te da ga se treba čuvati.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Kemal koji je stjeran u klopku kako se zločin otkrio za spas od policije bira način koji nikomu nije pao na pamet.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Sonji je dosta Rankovih optužbi i ostavlja ga. Ranko je u šoku, ali previše ponosan da bi ju probao zadržati. Sonja pozove Tomu kod svojih da proslave Vladin skori izlazak iz zatvora, no slavlje pokvari Ranko, koji otkriva da ga je Sonja ostavila. Tomi nije jasno zašto to nije rekla roditeljima i odlučuje staviti njihovu vezu na čekanje. Milan potplati Saru i daje sinu lažni alibi – bili su s lakim ženama noć kad je Asja ubijena. Kad to sazna, Vlado se duboko razočara u oca. Milan se osjeća grozno, ali ne smije priznati istinu. Hrvoje je u nevjerici zbog iznenadnog Vladinog alibija, ali ima i svojih problema s kockanjem. Dobiva prijeteću poruku od kamatara i moli Snježanu da ga ponovno uključi u igru. Snježani je tobože žao Hrvoja, ali u sebi je zadovoljna što upada u njenu klopku. Goga više ne želi ni čuti za Tomu. Traži da je Štef postavi za šeficu komunalaca.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Dok Kemal promatra utjecaj poraza koji je priuštio Emiru, vlastitim rukama stvara priliku da s Nihan ostane nasamo. On ne poznaje zapreke ni u svojoj ljubavi prema Nihan, a ne samo u ratu s Emirom. Nihan se pak brine zbog posljedica Kemalova službenog vjenčanja s Asu. Kemal ima još jedan, posljednji potez u vezi s budućnosti tog braka.