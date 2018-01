SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Dok Kemal spašava Zejnep Nihan dolazi do Emira (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Ramón odlazi Sofíji i priređuju večeru. Ona se i dalje nada da će ponovno biti zajedno. Majka Anselma kaže Juliju da je zdravlje njegova sina pogoršano, da mu antibiotik nije pomogao i da će morati na dijalizu. Julio moli da ga ne premjeste u bolnicu, te da će u sirotištu sve to obaviti. Jorge i Andrea vide baku kako spava i govore kako je prije bila dobra i da ne razumiju zašto je sada puna gnjeva. No svejedno joj žele sve najbolje jer je vole. Francisco pokuša zavesti Fabiolu, a ona ga odbije. Antonio kaže Margariti da je Roxana otišla na put i da je zanemarila poziv na sud, a on to želi iskoristiti kako bi dobio skrbništvo nad Diegom. Antonio se iznenadi kada ga Roxana nazove kako bi mu rekla da su je uhitili pod optužbom za narkotrgovinu. Antonio moli Margaritu da bude njezina braniteljica. Roxana zove Daniela kako bi mu rekla da ima problem s njegovim kovčegom. Daniel je uvjerava da će uskoro doći. Daniel zove Moralesa da mu javi da je policija uhitila Roxanu, te da mora otići onamo.

NOVA TV, 18.25, TURSKA SERIJA, Anđeli

Gunej i Songul sele k njihovoj majci, dok Meral odlazi k Sadriju. Defne se suočava s Nazan govoreći kako je našla majku. Defne i Meral se natječu čija je majka bogatija, a za to vrijeme Bušra upada u svađu u školi.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Pročuje se trač kako Ipek i Fikret još nisu konzumirali brak. Kijmet upozorava Ipek kako će se saznati njezina velika tajna, što Esma čuje i ostane šokirana. Farukova bivša djevojka dolazi u Bursu te kupuje kuću kako bi mu bila što bliže. Na večeri se Adem neugodno ponaša što smeta Esmu.

NOVA TV, 21.25, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Nihan dolazi do kuće gdje Emir drži Zejnep i Deniz, no on pobjegne. Dok Nihan slijedi Emira, Kemal spasi Zejnep. Emir tjera Nihan da izabere između dvoje ljudi koje najviše voli. Nihan izabere, a Emir se nađe u zamci.