SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Dok Kahraman traži kćer Elif saznaje da im je Kijmet lagala (Sudbina)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Voli me zauvijek

Alfonso upozorava Camila da bude oprezan. Julieta želi da Paulina izvuče Adriána iz zatvora. Nuria se kaje što je pobacila. Spava s Leonelom. Gastón umiruje Mauricija. Paulina želi da Gonzalo izvuče Adriána iz zatvora jer Julieta ima dokaz o Gonzalovoj prijevari njezina oca. Gonzalo uspije izvući Adriána iz zatvora. Odette prilazi Adriánu u želji da ga zavede. Camilo razmišlja o tome da osvoji Paulinu i da se oženi s njom. Adrián napušta zatvor i ne razumije što mu se dogodilo. Plače na plaži.



NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Kemalovi snovi o vjenčanju s Nezihe pali su u vodu, a on za to odgovornom drži Ejlul. Ejlul su dozlogrdile Kemalove prijetnje pa donese odluku koja će u potpunosti promijeniti situaciju. Džemre je uhvatila svoju tetu na djelu pa pobjegne od kuće. Djevojke su zabrinute jer ni one ne znaju kamo je otišla i je li na sigurnome.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Sudbina

Soner koji ne uspijeva zgrabiti Topraka i Elif vrlo je napet. Smješta Defne i Edže na skriveno mjesto. Defne je dobila što je htjela i nestrpljiva je da što prije ode. No Soner nema namjeru dopustiti joj to. Melek koja misli da je Selim vara donosi odluku kojoj teško da ima povratka. Elif još uvijek ne zna što se događa s Defne i Edže, no doznaje da je Kijmet lagala kako bi se vratila u konak.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Tuđi život

Džansu osjeti olakšanje doznavši da su rezultati magnetske rezonancije dobri. No, Džihan i Deniz primijete druge simptome vezane za Džansuinu bolest. Gospođa Mahide poziva Haruna i Dilaru na pomirbenu večeru. Čini se da sve prolazi u najboljem redu dok se iznenada ne pojavi Ozan koji zatraži od Haruna obrazloženje u vezi s eksplozijom na brodu. Gospođa Mahide prisiljena je reći istinu.

NOVA TV, 22.05, DRAMSKA SERIJA, Zlatni dvori

Vesna želi Ani pokloniti seansu blagoslova maternice, ali Ana time nije oduševljena, kao ni ritualom čišćenja njihova karmičkog odnosa na kojem Vesna zbog grižnje savjesti inzistira.

Nikola je oduševljen viješću da čeka sina. No, na Žanino nezadovoljstvo, stalno je opterećen poslom. Žana mu to spočitne, a on joj obeća da će se promijeniti. Za to vrijeme, Petar napokon uspije nagovoriti Mladena na partnerstvo.

Eva i dalje glumi žrtvu pa kod Nere uspije izazvati grižnju savjesti jer se spetljala s Mladenom. Nera je opet pokolebana.

Kata i Zvonko nastavljaju susrete pune nelagode. Ivica i Zvonko Kati poklanjaju kozmetičku stolicu koju je Zvonko odavno bio namijenio Kati. Kata je oduševljena, ali ne može prihvatiti poklon, a Zvonko ne može prihvatiti njen novac…

Vinko ne može oprostiti Ireni što je htjela prodati ljetnikovac Sonji iza njegovih leđa. Irena je pod cijenu braka odlučna u namjeri da proda ljetnikovac i vrati se u Zagreb.