SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Dirljiva priča u kojoj će moć, zavist, sebičnost i posesivna želja tragično obilježiti istinsku ljubav Pauline i Adriána

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Voli me zauvijek

Nova meksička serija. Paulina je kći Gonzala Murata, bogatoga hotelijera. Otac ne prihvaća njezinu vezu s Adriánom jer ga smatra nedovoljno dobrim za njihov društveni status. S druge pak strane, Adriánova sestra Julieta pokušava upravljati bratovim životom i ne prihvaća njegovu vezu s Paulinom. Ne želi da se Adrián oženi kćeri očevog ubojice.

Sve to ugrožava Paulinin i Adriánov odnos i njihov budući brak. Činjenica je da Julieta govori istinu. Gonzalo je doista u prošlosti prevario njezinog oca, ali on to nikada neće priznati jer sada uživa u ugledu i imidžu besprijekornoga čovjeka, no daleko je on od savršene osobe.



Unatoč svemu, Adrián i Paulina štite svoju vezu, a pomaže im Camilo koji je oduvijek zaljubljen u Paulinu, ali u želji da ona bude sretna, odluči im pomoći. Na dan vjenčanja, Julieta uspije nabaviti dokument koji dokazuje da je Gonzalo počinio prijevaru za koju ga ona optužuje. Ona prisili Paulinu da odustane od udaje za Adriána kako joj ne bi oca poslala u zatvor. Paulina kaže Adriánu da ga ne voli toliko da bi se zbog njega svega odrekla. Shrvani Adrián odlazi u London.

Paulina vene od tuge, ali utjehu nalazi u malenome Mauriciju, siročetu gluhome od rođenja, o kojemu se brine kao o svome djetetu. Kada otkrije da je trudna, Paulina odluči otići u London u potragu za Adriánom, ali ondje je uvjere da on već ima drugu. Ona prešuti svoju trudnoću i pristane na brak s Camilom koji će poslije dati svoje prezime njezinoj djevojčici, malenoj Valentini. No Paulininu opet dočeka tužna sudbina jer Camilo stradava u nesreći.

Nakon nekoga vremena, Adrián sazna da je Valentina njegova kći i da je Paulina sama. Vraća se u Meksiko s čvrstom željom da je potraži i oženi se s njom, ali na dan njihova vjenčanja pojavi se Julieta i puca u Paulinu i Adriána.



NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Meral je presretna što će se njezina majka moći braniti sa slobode. Seher izlazi iz zatvora, a Nazan joj otvara vrata svoga doma. Toprak je zaprosio Feride pred svim svojima učenicima. Feride je presretna. Nazan određenom svotom novca kupi Zejninu šutnju i uvjerena je da se riješila te brige. No hoće li Zejno zaista zadržati istinu o Džemrinu nasljedstvu za sebe?

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Sudbina

Maksut je zbog ranjavanja prebačen u bolnicu i u komi je. Čuvši da je ranjen, pojavi se majka koju je Maksut smatrao mrtvom i odlazi ga posjetiti u bolnicu. Elif i Kahraman napokon žive zajedno i vjeruju da im ništa ne može pokvariti idilu. Međutim, nisu svjesni da se Defne pretvara da je prihvatila njihovu vezu i da je krenula s novom spletkom. Obitelj Jorukhan potresena je zbog sumnjivog pisma koje je stiglo na njihovu adresu.

NOVA TV, 22.15, DRAMSKA SERIJA, Zlatni dvori

Nikola je očajan. Konj Pasha naglo se razbolio pa je Nikoli propala prodaja konja. Žene i Domagoj ga tješe, ali on ne vidi izlaz. Nera vodi Anu kod doktora i one se napokon mire. Svi su sretni kada saznaju da je s bebom sve u redu. Vinko je odlučio biti sam svoj majstor. Uzaludno pokušava u kući popraviti dio automobila, što dodatno izluđuje Irenu. I dok je Mara ponosna na svoje vođenje knjiga jer joj financijska inspekcija nije našla niti jednu grešku, Galovići muku muče kako platiti kaznu sanitarnoj inspekciji. Na kraju kaznu plati Ivica i spasi ih od propasti. Svi slave, osim Petra koji je računao na Ivičinu pomoć u projektu wellnessa. Kata spremno odlazi na trčanje s Nerom i Evom, ali brzo posustane. Eva koristi priliku i počne s planom ‘udaljavanja’ Nere od Mladena. Pozove ju da s njom pogleda novu kuću koju planira kupiti. Na Nerino iznenađenje, Eva u kući planira živjeti s obitelji – Mladenom i ‘novim’ djetetom.