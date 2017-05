SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Dilara se ne sjeća Hazal i Haruna. Oni čine sve da bi se to promijenilo (Tuđi život)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Voli me zauvijek

Nuria tuguje za sinom. Leonel gubi priliku da se dokopa velikog novca i da postane vlasnik hotela. Gonzalo mu postavlja ultimatum kako bi napustio Nuriju. Valentinu krste. Gonzalo želi ponovno osvojiti Inés. Ona ga odlučno odbija i inzistira na rastavi.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Kader je prisiljena da pronađe novac i stan za svoju majku. Neriman doznaje informacije koje namjerava iskoristiti protiv Nazan. Feride se nikako ne uspijeva oporaviti od traume i jako joj je teško vidjeti slijepu Džemre, koja gotovo doživi nesreću prelazeći cestu.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Tuđi život

Za Dilaru, koja se nakon nesreće ne sjeća Džansu i Hazal, Hazal je neznanka. To što se Dilara ne sjeća posljednje dvije godine potpuno izluđuje Hazal i Haruna. Između Džansu i Hazal javlja se napetost. Jedini Harunov cilj koji daje sve od sebe da podsjeti Dilaru na stare dane jest da se Dilara sjeti njega i Alaza. Hazal s Damirom podijeli depresiju koja ju je pogodila. Damir se sve više zaljubljuje u Hazal.

NOVA TV, 22.00, DRAMSKA SERIJA, Zlatni dvori

Zvonko i Kata su na pragu da konzumiraju svoju ljubav, ali Kati smeta Ivičino „prisustvo“ u Zvonkovoj kući pa se on odluči na drastičan čin: usred noći baca „okaljani“ madrac na ulicu. Usprkos tome, Kata moli Zvonka za još malo vremena. Na kraju ipak dolazi do savršenog trenutka i Kata se prepušta. Zvonko je siguran da su sad spremni i na brak, no Kati na spomen braka pozli.

Jozu muči nesigurnost, osjeća se odbijenim od Helene, te joj nudi putovanje u Beč. Želi joj dokazati kako je može pratiti financijski. Helena ga uvjeri da je u krivu i da mu to dokaže, želi da se vjenčaju isti dan. Joza je oduševljen, a trenutak eskalira kad se odjednom pojavi Holcer, tvrdeći da je svojom vidovitošću znao da će se baš taj dan njih dvoje vjenčati te im nudi svoje usluge ovlaštenog matičara. Joza i Helena pristaju i vjenčanje se odvija u ljetnikovcu uz bližu rodbinu.

Nera saznaje od Žane za Wolfovu smrt i odlučuje sve reći Mladenu. On je šokiran saznanjem.