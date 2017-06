SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Dilara puca u Damira a Rahmi preuzima krivnju na sebe (Tuđi život)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Voli me zauvijek

Gisela sazna da Valentina nije Camilova kći i odluči to reći Jaimeu kako bi on prenio Adriánu. Adrián ode Paulini da se uvjeri čija je Valentina kći. Paulina prizna da je Valentina njegova. On želi da mu se prizna očinstvo. Veoma je povrijeđen jer mu je Paulina zanijekala da je otac. Odluči kćer povesti u Španjolsku. Triana dvoji bi li ga napustila. Leonel kaže Gonzalu da je Valentina Adriánova kći.





NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Djevojke dožive šok kad saznaju da je Kemal pušten na slobodu, a vijest najteže pada Ejlul, koja se brine za sigurnost svoje mlađe sestre. Nazan sakriva Defne, koju traži policija. Nazan dolazi u dom i napada Neriman. Optužuje ju da je upravo ona odala Džemre tajnu o Defninu i Serkanovu posvojenju. Feride priznaje da je ona otkrila Džemre tu informaciju.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Tuđi život

Ozan je podvrgnut testiranju krvi kako bi se vidjelo je li upotrebljavao narkotike. Nalazi testa su negativni. Hazal odluči udati se za Damira i bježi iz kuće. Pri dolasku kući Dilara i Rahmi saznaju da je Hazal pobjegla jer se želi udati za Damira. Dilara upada u trenutku Hazalina i Damirova vjenčanja i puca u Damira. Policija stiže na mjesto zločina. Rahmi preuzima na sebe odgovornost za zločin.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Premda su se Nihan i Kemal zakleli na vječnu ljubav, na bolan način saznaju da život neće dopustiti takav spoj. Život im se promijeni u jednoj noći i odnese Kemala daleko u Zonguldak. Nihan, pak, zarobi njezin vlastiti izbor. Nesreća u rudniku stavlja Kemala pred ispit. Mora birati između dvaju putova. Hoće li se i dalje skrivati od svega kao što to godinama čini ili će se vratiti i suočiti s onime što je izgubio? Dok bira između tih dvaju putova, približit će se Nihan, izjednačit će se izgledi i poremetiti stvoreni život. Kemalov najveći ispit započet će na dan kad donese taj izbor. Cijena te odluke bit će opsesija.