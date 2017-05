SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Deniz zove socijalnu službu, a Džihan saznaje da je ostao bez pola Dark grupe (Tuđi život)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Voli me zauvijek

Valentinu su krstili. Gonzalo razgovara s Gastónom o Inés. Inés i Mónica se sretnu i obje saznaju da im je Gonzalo lagao. Obje ga odluče napustiti. Adrián se zaljubi u neku Španjolku. Paulina i Camilo konačno vode ljubav i zaljube se.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Neriman je saznala Nazaninu veliku tajnu i daje Serkanu do znanja o čemu bi se moglo raditi. Serkan pita Nazan je li posvojen. Kader laže djevojkama da odlazi na privatne poduke iako zapravo novac daje Banu. Toprak je razočaran kada sazna da mu je Feride lagala da je suspendirana.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Tuđi život

Damir počinje istraživati Mithata. Saznaje njegovu poziciju u tvrtki, to da je Hazalin bivši dečko, kao i to da je policajac na tajnoj dužnosti. Džansu se zakoči na rubu bazena i dječja joj kolica upadnu u vodu. Deniz vidi taj prizor i, misleći da je maleni Emre pao u vodu, odmah skače u bazen. Vrijeme je da se u vezi s tim nešto poduzme. Deniz nazove socijalnu službu i objasni im situaciju. Džihan istražuje nezakonite poslove u koje je Harun upleten. Kada na kraju sazna da je polovicu Dark grupe predao Damiru, Džihan poludi. Asuman je u šoku kad iz novina sazna vijest o smrti Džandan koju su ubili Halilovi ljudi. No Halilovi su se ljudi sada okomili i na Asuman.