SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Defne planira kako će razdvojiti Elif i Kahramana (Sudbina)

HRT1, 12.25, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Georgea zamole da u Ash Parku primi japansku trgovačku delegaciju. On zamoli Jacka da dođe da bi zajednica to bolje podnijela, no on odbije, a zatim se predomisli. No sve ne prođe bez problema. Jack je potresen i opet se odaje piću.

Regina suptilno radi protiv Sare, laže Georgeu o njoj. Sarah je suočena sa starim neprijateljem, antisemitizmom. James i Olivia i dalje se zbližavaju. Anna se nikako ne vraća u Ash Park i Gino se boji da je njihovoj vezi kraj, a ne zna da ona čeka rezultat testa trudnoće.



NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Banu ne može vidjeti svoju malenu kćer i posve je bespomoćna. Za svoju situaciju optužila je Kader koja je u velikoj opasnosti. Banu je gurne i Kader padne niz stube te je žurno prebačena u bolnicu. Policija sumnja da je to učinila Banu te je odvode u postaju.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Sudbina

Iako se Defne ponaša kao da se pomirila s brakom Elif i Kahramana, potajno s Ibrahimom spletkari kako bi ih jednom zauvijek razdvojila i osvetila im se za svu bol koju su joj prouzročili. S druge strane, Elif vjeruje da ona i Defne napokon mogu biti u prijateljskim odnosima. Ibrahim stupa u kontakt s Elif.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Obitelj mog oca

Edže pred Mertovim očima poljubi Kadira samo kako bi ga povrijedila. Kadiru se ne sviđa što ga Edže iskorištava. Aziz, koji je prije prijetio Kemalu da se ne uključuje u natječaj, otima njegova oba sina. Daje Kemalu period od tri sata i kaže mu da ima šansu spasiti jednog od sinova. Samo treba odlučiti kojeg sina treba spasiti. Kojega će sina Kemal odabrati i spasiti?