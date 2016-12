SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Defne ne želi da Kahraman dovede Elif u njihov dom (Sudbina)

RTL TV, 11.10, DRAMSKA SERIJA, Ruža vjetrova

Suzana je izgubila Ivana zauvijek! On je odabrao put osvete umjesto njene ljubavi i otišao nakon što se napokon osvetio Odacima. Stipe prvi sazna da su njihovi bankovni računi prazni, da su sve izgubili, dok se uzbuđena Nives raduje vjenčanju koje se, zapravo, nikad neće dogoditi. U međuvremenu, Ines , bez obzira na majčine i Sarine savjete, i dalje ne može oprostiti Marku, koji pati za njom u društvu starog prijatelja Petra. Markov loš dan završi tučnjavom iz koje izađe razbijene glave.

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Život teče dalje

Eva prekine Rodriga u poslu i govori mu o Júlijinoj sobi. Rodrigo kaže Ani da ga je posjetila Eva. Cris se ljuti na Jonasa jer nije primijetio njezinu novu frizuru. Cris promatra Lorenu i Matiasa i zavidi Loreni na Matiasovoj brizi. Rodrigo odlazi u Evin stan da vidi Júlijinu sobu, a Eva ostavi Rodriga i Anu same. Manuela razgovara s bakom o Rodrigovom udaljavanju od nje, a Iná joj savjetuje da s njim i Anom jasno razgovara o svemu. Manuela pita sestru što osjeća prema Rodrigu, a Ana laže da ga više ne voli. Ana odluči otputovati s Evom u SAD, tobože na liječenje. Eva je sretna zbog Anine odluke. Ana ne želi da im Manuela plati put. Cris se žali Vivi jer si Lorena uzima svu slobodu u kući. Stanodavka prigovara Renatu jer ne plaća najamninu. Alice mu nudi novac, ali on odbija uzeti. Ana javi Lúciju da odlazi na put. Laudelino odlazi liječniku, ali ne želi da Iná sazna dijagnozu.

RTL TV, 15.20, TURSKA SERIJA, Ranjena ljubav

Dževdet s vojskom planira novu akciju. Jildiz se sviđa ideja da se uda, ali njezina majka se tome protivi. Hasibe želi vratiti sina na pravi put pa od vračare traži način kako to napraviti, ali zapravo vračara šokira Veroniku kazavši joj za žali za nekim tko nije mrtav, pritom misleći na njezina sina. Ali Kemal je odlučio otići iz Izmira i pozdravlja se samo s Eftelijom. No, Jildiz ga pronađe i preklinje da ne odlazi, ali on je ne želi poslušati. Eftelija dolazi upozoriti Azize da je život njezinog supruga u opasnosti.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Defne je ozlijedila nogu i suočena je s mogućnošću da je izgubi. Nazan je čula za nesreću i odmah otišla u bolnicu, a Mesude je naknadno doznala što se dogodilo i jako se uplašila da će ostati bez Ejlul. Džemre se kaje što je povukla svoju prijavu protiv Buraka, koji se izvukao iz nesreće i samo je lakše ozlijeđen.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Sudbina

Kerem je otkrio istinu o trudnoći, ali ne zna ništa u vezi sa surogat-majkom. Defne napravi scenu te se posvađa s Kahramanom. Kaže mu da je više nikad neće vidjeti ako odvede Elif natrag u njihov dom, no on to svejedno učini. Defne prijeti Elif da se kloni Kahramana, a Kijmet je sumnjičava kada joj Elif otkrije da ju je Defne natjerala da popije mlijeko neobična mirisa.