SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Cijela obitelj Jorukhan potresena je Keremovom smrću (Sudbina)

HRT1, 12.25, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Sarah se useli u pansion Doris Collins da bi otišla s Ash Parka i dalje od napetosti između nje i Elizabeth. George je upozorava na to da Doris trača i Sarah uspješno izbjegava pitanja. U Ash Parku Oliviju i dalje muči Jamesova hladnoća. Elizabeth iritira što i dalje svi govore o Sari. No James je upozorava da se svi počinju pitati što ima protiv Sare i ona odluči Saru pozvati na dobrotvorni koncert u lokalnoj bolnici. Jack upozorava Saru na to da će steći određeni ugled ako sjedi s obitelji Bligh. Anna na jahanju Sari ispriča o tajnoj ljubavi s Ginom, koja je frustrira. Sumnja da će ga obitelj ikada prihvatiti. Annu zbaci konj i Sarah ga mora ubiti, što je podsjeća na rat i mračnu tajnu iz prošlosti.

Olivia doznaje da je trudna. Doris nešto doznaje o Sari i to prenosi Elizabeth. Sarah je putovala pod lažnim imenom.



NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Gunej dolazi u dom i razgovara sa Songul o njezinu sakrivanju od njegove majke. Uvjerava je da je se ne srami, već je ponosan što su zajedno. Kader posjeti odvjetnik koji joj nosi neočekivane vijesti. Songul i Meral traže Seher, koja se još uvijek nije pomirila s odvajanjem od Meral.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Sudbina

Loše vijesti brzo će zadesiti obitelj Jorukhan koja je šokirana što je Kerem ustrijeljen. Kerema ne mogu spasiti unatoč svem trudu. Elif i Kahraman shrvani su zbog Keremove smrti. Elif ne može podnijeti sve što se dogodilo. Merjem smatra Elif odgovornom za Keremovu smrt. Kijmet ne može podnijeti bol svoje kćeri Merjem. Daje ponudu Sultan – želi da ona i Elif odu iz njihovih života i ponudi joj golemu svotu novca.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Obitelj mog oca

Kadir i Hasret odlaze u šetnju Istanbulom, no Kadira ondje očekuje neugodno iznenađenje. Mert je bijesan jer se njegov otac odlučio vjenčati s Nilgun, a Kemal ga pokušava uvjeriti da njegova odluka nema veze s Mertom ili Čiček. Suzan nenadano posjeti Nilgun i prijeti joj. Nilgun je potresena.

NOVA TV, 22.15, DRAMSKA SERIJA, Zlatni dvori

Nakon doživljene neugodne situacije na razgovoru za posao, Nera se ipak uspije izvući svojim znanjem i dojmiti ravnateljicu. No, na odgovor će morati neko vrijeme pričekati.

Mladena i dalje muči prošlost. Indirektno se konzultira s Nerom te odluči otići u Zagreb naći se sa starim prijateljem. U međuvremenu, Nera želi otići u Zagreb na grob svojih roditelja. Mladen joj ponudi da ide s njim.

U restoranu teku pripreme za veliku feštu povodom Katinog vjenčanja, spašavanja Janka, obrane od poplave i Nikoline sreće što Žana nosi njegovo dijete, koju oboje taje. Kada u restoranu ugleda Katu, u Zvonku se opet bude osjećaji pa on odlazi drugdje na piće s Ivicom, koja ga otvoreno zavodi. Taman kada se malo zbliže, Zvonko ugleda Dalibora kako se ljubi s Buckom. Kad ugleda Zvonkovu reakciju, Ivica ga ljutita napušta, a on se od jada opije te odlazi Ani i Petru obznaniti što je vidio. Oni su u šoku, no nisu sigurni vjeruju li u potpunosti pijanom Zvonku. Ana se uvjerava da je Zvonko krivo zaključio da Dalibor vara Katu, ali njen se loš osjećaj produbljuje kad čuje pjesmu koju su Vesna i Antun odabrali da njome razvesele mladenku – pjesmu o nesretnoj ljubavi.