SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Begum je na korak do Faruka. Hoće li mu reći istinu? (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Sofía predbaci Ramónu jer joj nije rekao da Fabiola nije trudna. On odgovori da je to smatrao nevažnim. Antonio kaže Roxani da neće dopustiti da ga ucjenjuje i da će otkazati sve njezine branitelje kako bi ostala u zatvoru. Ona ga napada i kaže mu da je iskoristio zatvor kako bi joj preoteo sina. Antonio kaže da joj uopće nije stalo do sina, jer inače ne bi s ljubavnikom planirala otići u Europu. Sofía kaže Fabioli da su Ramón i ona zajedno, te da ga pusti na miru. Fabiola odgovori da Ramón dolazi k njoj, a ne ona k njemu. Juana moli Ramóna da pođe s njom u kupnju vozila kojim bi prevozila sve što proizvede u vrtu. Sofía kaže da ne želi da ide Juani, a on joj odgovori da će uvijek pomagati svojoj mami. Kaže joj da je voli i da želi biti s njom, ali da sada otkriva njezino novo lice koje nikada dosad nije upoznao i da mu se to lice ne sviđa.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Selin prijateljicama kaže kako su Ejlul i Songul njezine pomoćnice. DNK test pokaže kako je Sadrijeva unuka Meral, odnosno Kader. Zehra u kinu na glas komentira film što svima smeta. Odglumi kako joj je loše te odlazi kući. Neriman posjećuje Banu u umobolnici. Banu je razočarana i ljuta što ju Kader ne posjećuje te je odlučna osvetiti se. Ne pije lijekove te udari Neriman i onesvijesti ju što joj omogući bijeg. Zehra dolazi kući gdje zatekne Selin i njezine prijateljice. Čuje kako ih smatraju pomoćnicama te odluči ispričati cijelu priču. Banu se skriva u sirotištu te želi ubiti Kader što slučajno spriječi Hedoš. Harika želi uzeti Meral auto pa dolazi do velike svađe. Meral je odlučna pokazati svoje znanje u vožnji te se provoza bez vozačke dozvole.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Milan posjeti Tomu i on shvaća da Sonja sve ovo radi da spasi njegov život. Govori Milanu da prikupi inkriminirajuće dokaze protiv Ranka i ode Hrvoju, zajedno ga mogu uništiti. Milan kopa po Rankovom uredu, tražeći dokaze, ali ne nalazi ništa. Vlado dolazi kod Ranka i govori mu da je izvršio zadatak – riješio se Emine. No, Ranko otkriva da Vlado laže te ga ucjenjuje. Ranko je pripremio prijem za vjenčanje. Unatoč Sonjinoj molbi da to ne čini, Ranko iz toplica dovodi Jasnu. Sonja mora hiniti sreću pred majkom koja vjeruje da se njena kći udaje iz ljubavi. Edita motivira Branku da pokuša razgovarati s Helenom. Branka se ponizi i moli Helenu da odbaci optužbu protiv Tome. Helena Tomi nudi ultimatum: ako želi izaći iz zatvora, mora ostati u braku s njom. Iako Tomo pristane na njene uvjete, Ranko se umiješa u slučaj te Tomu ne puštaju iz pritvora. Sutradan Branka posjećuje izluđenog Tomu kako bi saznala zašto nije pušten. Nakon razgovora s Tomom, odlazi konfrontirati Helenu, te ubrzo dobiva potvrdu da Helena laže.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Mehmet iznuđuje novac od Senem kako ne bi rekao Sureji sve o gubitku roditelja. Esma čuje razgovor Nurgul i Bade o Muratu. Uređujući dječju sobu, Esma ne dopušta Sureji da sudjeluje. Senem ukrade Ipek ogrlicu koju joj je Esma poklonila. Fikret dolazi po mobitel, no Faruk ga zadrži ispred sobe te se Senem uspije sakriti. Esma želi Bade izvan kuće, no uspije se nagoditi s Nurgul kako će joj naći ženika i tako ju maknuti. Esma iz spremišta izvadi kolijevku koju je koristila za sve sinove, a sada ju želi za unuka. Fikret i Ipek žele kupiti kuću, no tome se ispriječi Farukova odluka o financijama te Esmina zapovijed kako ne želi razdvajanje obitelji. Faruk poklanja Sureji ogrlicu što vidi Begum koja je došla Faruku reći vijesti. Faruk ju primjeti, no ona brzo nestane. Sureja i Esma nađu zajednički jezik po pitanju Surejine slike.