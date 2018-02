SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Begum dolazi u Farukovu kuću, a Sureja želi da joj ona vodi trudnoću (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Fabiola nazove Francisca kako bi mu rekla da su joj Andrea i Jorge došli u posjet. Francisco je pita je li im rekla da ju je on zaključao. Fabiola odgovori da joj je bilo navrh jezika. Andrea kaže Franciscu da ne vjeruje da je uzoran muž, a on joj kaže da ode kući. Andrea kaže Jorgeu da dobro poznaje Fabiolu i sigurna je da joj Francisco prijeti. Porfirio kaže Margariti da je zadovoljan svime što je učinio, ali samo žali zbog jednoga: nije joj nikada rekao da je voli. Juana posjeti Fabiolu i kaže joj da zna da ju je Andrea zatekla zaključanu. Juanu zanima što se događa. Francisco kaže da će Fabiola i on dobiti dijete, a Juana odgovori da već voli to dijete kao vlastito unuče. Francisco kaže Fabioli da ne želi da Juana dolazi u njihovu kuću. Juana kaže Diegu da plete odjeću za Fabiolino dijete, ali zamoli ga da nikome ništa ne govori. Julio plaća nekim ljudima da unište urod u Andreinom vrtu.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Serkan je u bolnici. Gunej se naljuti na Zehru koja stalno nešto zahtjeva, njoj počnu trudovi. Liječnik Nazan donosi loše vijesti koje ona odluči sakriti. Zehra je pohlepna i ljuti se na Kader koja joj nije donijela čokoladu za bebu. Ejlul pomogne djevojci koju nepoznata osoba izbaci iz automobila. Fadik prigovara jer nije zapamtila registarske oznake dok ju Ali brani. Meral se susretne s Kader koja je ljuta na nju te razgovor završi pljuskom. Nazan prizna Džemre Serkanovu dijagnozu. Džemrina reakcija uznemiri Serkana koji ipak sazna od čega boluje.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Emotivni Milan moli Štefa za malo vremena u svojoj kući i zove Vladu, koji shvaća da s ocem nešto nije u redu. Sonja namjerava pričati s ocem, no Maša ju moli da pjeva za nju na zabavi. Dok Sonja pjeva, skriveni Milan zadnji put gleda svoju voljenu obitelj i odlazi. Sonja odluči naći oca. Odlazi na mjesto gdje je s njim provodila djetinjstvo i tamo nailazi na mučan i šokantan prizor – Milan je sebi oduzeo život objesivši se. Tomo dolazi pomoći Sonji te zovu policiju. Sonja prenosi mučne vijesti svojoj obitelji, koja je u šoku i nevjerici. Ranko traži od Grgića da što prije uhapsi Milana. Međutim, kada sazna da policija ne može pronaći Milana, Ranko odluči uzeti stvari u svoje ruke i odlazi u vilu. Tamo ga napadne očajna i bijesna Jasna i on ostane šokiran činjenicom da je Milan mrtav. Ranko se prisjeća Snježane i Milana, dok Sonja i njena obitelj pokušavaju naći način kako se nositi s tragičnom situacijom. Hrvoje se oprašta s Brankom i odlazi iz Vrhovca.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Liječnik donosi Begum dobre vijesti. Fikret vodi Ipek kod Adema, a ona iz znatiželje počne pretraživati kuću. Esma posjećuje Begum te želi preuzeti Emirov odgoj. Ipek sazna kako je trudna, Fikret odmah kaže obitelji koja je presretna. Begum govori Sureji kako moraju napraviti dodatne testove radi mogućih fizičkih i mentalnih oštećenja djeteta. Sureja poziva Begum i Emira na večeru, no u kući dolazi do nesporazuma te neugodnih situacija. Fikret pokloni Ipek prsten kojim je ona nezadovoljna, traži nešto posebnije poput Surejinog poklona. Sureja želi da joj Begum vodi trudnoću. Uz puno negodovanja ona pristane. Faruk vozi Begum i Emira doma.