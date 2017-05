SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Asuman se planira osvetiti Dilari koja je još uvijek u komi (Tuđi život)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Voli me zauvijek

Gonzalo otkrije da je Leonel prostitutkin sin i zbog toga ga prezire. Jaime i Adrián osvoje nagradu koju dodjeljuje udruga za koju radi Paulina. Moraju doći na dodjelu. Paulini pukne vodenjak pred njime i on joj u taksiju pomaže da rodi. Rodila se živa i zdrava Valentina. Budući da je Paulina rodila prije termina, Adrián počinje sumnjati čije je to dijete. Pita se je li on Valentinin otac. Paulina ga uvjerava da nije.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Djevojke izlaze iz bolnice i utučene su zbog gubitka Meral. Tugovanje zbog gubitka prijateljice otežava im i Feride koja nije s njima. Toprak daje sve od sebe kako bi izvukao Feride iz teške depresije. Tri mjeseca nakon što su djevojke napadnute, Feride još uvijek ne želi spavati u svojem stanu.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Tuđi život

Kad Harun ne može doći do Ozana koji je s Alazom otišao iz vile, obuzima ga velika panika i strah. Asuman posjeti Dilaru koja se na intenzivnoj njezi u besvjesnom stanju bori za život te iskoristi priliku kada nikoga nema u blizini da se počne obračunavati s njom. Asuman, koja godinama planira osvetu, dobila je jedinstvenu priliku da je provede.

NOVA TV, 22.00, DRAMSKA SERIJA, Zlatni dvori

Zvonko i Kata provode romantičan dan zajedno. Ponašaju se poput para koji se prvi put upoznao. Zaljubljeni su i sretni.

Nakon prvobitnog oduševljenja pomakom noge, Eva do kraja dana ne pokaže nikakav napredak. Eva pada u depresiju pa Mladen zove Martinu da popriča s njom. I dok se Mladen ne nada revolucionarnim promjenama, Nera dobiva poziv za razgovor za posao. Mladen počinje osjećati da gubi Neru.

Begovci i Galovići imaju razloga za slavlje: posao je krenuo, beba je na putu, a i Begovci se mogu preseliti u sanirani ljetnikovac. Petar i Ana odluče da će požuriti s vjenčanjem, jer nemaju više razloga za čekanje.

Žana uspije nagovoriti Maru da njoj i Nikoli drži trudnički tečaj. Nikola se buni, a Mara pristaje samo njemu u inat.