SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Asu želi da Nihan i Kemal dođu do ubojice sve kako bi ih rastavila (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.30,MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Antonio se šokira kada dr. Gallardo kaže da je Roxanino dijete njegovo i napušta ordinaciju. Roxana mu kaže da je očekivala drukčiji nalaz i da ako on ne želi priznati dijete, ona ga neće prisiljavati. Julio kaže Miriam da Virginijin dućan nije tako unosan i da će ga zatvoriti. Juana se potpisuje kao dioničarka tvrtke u koju je uložila dio novca koji je dobila. Julio se iznenadi kad ugleda njezinu promjenu izgleda. Roxana pokušava biti ljubazna prema Antoniju, ali on je vrlo distanciran. Ona ga pita dokad će tako. Agustín kaže Roxani da zna da čeka njegovo dijete. Roxana kaže da je dijete Antoniovo i Agustín ustanovi da je bila s obojicom u istom razdoblju. Antonio kaže Margariti da Roxana nosi njegovo dijete i da ne zna što će. Margarita odgovori da bi bilo najbolje da se prestanu viđati dok on o svemu ne promisli. Kaže mu da su osuđeni na to da ne budu skupa. Ramón i Fabiola se pomire.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Selin otkrije da su Songul i Gunej zaručeni. Gunej upada u sve veće probleme s kamatarima. Ejlul pred vratima pronalazi kovertu s novcem. Meral se ponovo nalazi s Mertom, a Ejlul nije svjesna tko se doselio u njezino susjedstvo. Zehra upozorava Songul da što prije vrate novac kamatarima.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Tomo suočava Ranka s činjenicom da zna da mu je on podmetnuo požar i traži Hrvoja da mu nabavi pištolj. Helena se kaje što je povjerovala Ranku i brine za Tomu. Ranko i Rus bezuspješno pokušavaju naći Snježanu. Iako obojica sumnjaju kako Emina nešto zna, ona ne popušta pod njihovim pritiskom. U međuvremenu, Ranko dobije rezultate testa očinstva i spol djeteta. Navodi Eminu, koja toga nije ni svjesna, da oda Snježaninu lokaciju. Nakon što se emotivno oprosti s Eminom, prestrašenu Snježanu ugrabi Ranko. Edita sumnja da Hrvoje vara Branku te svoje sumnje dijeli s Brankom, koja u Hrvojevoj sobi nalazi dokaz Editinih tvrdnji i suoči Hrvoja s prevarom. On ju uvjerava da ju nije prevario, no ona mu ne vjeruje i prekida s njim. Sonja, Milan i Vlado dobivaju rezultate Jasninih pretraga – ona ima neoperabilni tumor na mozgu. Obitelj Lončar je shrvana i shvaća da Jasni nema pomoći te da su šanse za njeno ozdravljenje gotovo nikakve.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Asu ne može shvatiti zašto je Emir odustao od plana kojim bi zauvijek mogao rastaviti Kemala i Nihan. No u tome mu više neće popuštati. Nesretnim ljubavnicima koji traže Ozanova ubojicu izdaleka šalje signalnu raketu. Kad Zejnep sazna što se dogodilo, još se jedanput suočava s činjenicom da bi je Emir i ne trepnuvši žrtvovao za Nihan.