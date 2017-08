SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Emir kreće u razotkrivanje istine koju mu je otac zatajio (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Voli me zauvijek

Nuria se boji da će je njezin otac Gonzalo Murat prijaviti policiji, pa se odluči na bijeg.

Gonzalo je tužan jer je njegova kći Nuria ubila Alfonsa kako bi spriječila da on kaže nešto što je znao. Leonel kaže svom pomoćniku Alexisu da zna da je Gonzala ugrizao pas. Alan i Almudena dogovore se da će zajedno raditi kao kuhari u hotelu “Mauva”. Policijski agent kaže Tobíasu da očekuje njegovu suradnju kako bi identificirali one koji su provalili u kuću radi pljačke. Héctor je jedan od tih. Nuria se skriva u Félixovoj radionici. Adriana sada živi kod Murata, a teti Julieti to nije drago. Osvaldo inzistira na tome da Gonzalo prijavi Nuriju. Mauricio i Alexis se čude da Leonel zna da je Gonzala ugrizao pas. Leonel doznaje da posmrtni ostaci djeteta koje su pokopali ne odgovaraju njegovom i Nurijinom djetetu. Odlazi Muratima da im to priopći. Micaela im prizna da je pokopala Chelino i Betovo dijete. Nuria se htjela riješiti djeteta pa ju je zamolila da joj ga da. Tako je Micaela uvjerila Beta i Chelo da je njihovo dijete živo. Dakle, Tobías je Nurijin sin.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Sadulah pokuša samoubojstvo kako njegova kći Songul ne bi morala snositi njegove grijehe. Songul je jako žalosna zbog oca. Pristaje na brak u želji da ga spasi. Gunej ne zna za to i silno je tužan kad ga Songul ostavi.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Emira potrese ono što je saznao od Kemala i prisiljen je suočiti se sa svojom traumatičnom prošlosti. Između njega i Galipa nastaje veliki jaz. Galip zaniječe veliki dio istine. Emiru nabraja svoja objašnjenja. Emir pak kreće u akciju kako bi otkrio istine koje mu je Galip prešutio. Prvi sumnjivac kojeg se može sjetiti u vezi s identitetom svoje sestre jest Tufan. Emir traži čvrste dokaze svoje zataškane prošlosti.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Nauči me voljeti

Alpera će osuditi na robiju, šalju ga u zatvor. Bijesan je na Lejlu jer je odabrala lakši put i odustala. Džanan je spremna učiniti što god Ajla želi kako bi je ušutkala. Lejla trenutačno nije dovoljno jaka da podnese istinu.