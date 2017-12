RUGA MU SE CIJELI SVIJET: Mladić izgubio 750.000 dolara na kvizu, točan odgovor mu je čitavo vrijeme pisao na majici!

Mladi Španjolac je postao hit nakon što se njegov nevjerojatni fijasko proširio društvenim mrežama.

Španjolski mladić po imenu Alberto bi mogao ući u anale po gafu koji mu se dogodio dok je sudjelovao u kvizu Ahora Caigo, a odgovor na pitanje “Tko je Steve Rogers u filmu Osvetnici (The Avengers)?” pamtit će zauvijek.

Albertu je točan odgovor mogao donijeti 750.000 kuna. Ponuđene opcije su mu bile: doktor, gospodin ili kapetan, no on je dao pogrešan. To ne bi bilo toliko smiješno da u emisiji na sebi nije imao majicu na kojoj piše “Steve Rogers je kapetan Amerika”.