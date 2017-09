VODITELJI RENE I IGOR UDARILI PO ZLATNOM GUMBU: Scifidelity Orchestra prvi su polufinalisti ‘Supertalenta’!

Zlatni gumb za ove vesele i raspjevane dečke pritisnuli su voditelji Igor Mešin i Rene Bitorajac.

U prvoj epizodi pete sezone Supertalenta vidjeli smo trinaest točaka od kojih su neke žiri oduševile i izborile prolazak dalje, nekima su bili dodjeljeni X-evi, a jedna je točka, zahvaljujući intervenciji voditelja Igora i Renea koji su stisnuli zlatni gumb osvojila direktan plasaman u polufinale – sastav Scifidelity orchestra.

Scifidelity orchestra čini šest zaljubljenika u glazbu, a dolaze iz Međimurja i Karlovca. Educirani su muzičari koji vole jazz i nastupe po ulicama, a svojim energičnim i zabavnim nastupom osvojili su žiri, kao i publiku u studiju.



”Sjajno, dečki! Izvrsni glazbenici, izvrsni muzičari i takvi performeri! Hvala vam!” poručila im je Martina, a Davor je dodao: ”Meni je sad jasno zašto kažu da se pravi život događa na ulici!” Dečki iz ovog jazz sastava bili su oduševljeni reakcijom žirija i publike, a zlatni gumb je, kažu, nešto što nisu mogli ni očekivati. ”Stvarno je ovo i više nego što smo mogli očekivati i ja sam bez riječi!” poručili su.

Žiri osvojili i pjevači

Slijepi glazbenik Pavao Anić također je oduševio žiri da su mu svi gromoglasno poručili DA, a njegova energija izazvala je malo drugačiju reakciju kod žirija.

”Možeš ovo otpjevati na sto načina, ali ovo je nešto, ja bih te mogao slušati stvarno dugo. Toliko se osjeća ta tvoja emocija i toliko ju prenosiš da je to stvarno krasno”, poručio mu je Janko.

Davor se složio da je energija kojom pjeva sevdah fascinantna, a Maja je dodala: ”Meni je sad došlo da odemo van s njim i zarondamo onako do jutra, da nam pjevaš stvarno do jutra.”

Nastup Dijane Mijatović koja se također predstavila pjevanjem izazvala je jednako tako same pohvale žirija.

”Apsolutno ste nas kupili! Što se mene tiče Vi bi ste već sada trebali imati puno novaca i biti velika zvijezda” kazala joj je Maja.

Martina bila oštra prema mladom bubnjaru

Glazbenik iz Stankovaca, Roko Dubravica, svojim nastupom sviranja bubnjeva oduševio je Maju, Janka i Davora, ali ne i četvrtu članicu žirija Martinu Tomčić koja je stisnula X.

“Neosporno je tvoje umijeće, međutim ja u ovoj tvojoj vrsti izražavanja ne pronalazim apsolutno ništa lijepog, dapače, osim što me ovo čini krajnje nervoznom imam sad i nakon ove tri minute blaži poriv za povraćanjem tako da moj X je naprosto to”, kazala je Martina, dok se ostatak žirija nije složio s njom.

”Ovo što si ti izveo, ovo tehniciranje, ova brzina, sve što si izveo, toliko je bilo dobro i toliko je bilo seksi da je to to!” izjavila je Maja, Janko je zaključio da je njegovo sviranje bio talent, a Davor je rekao kako mu je otvorio jedan novi pogled na korištenje kose u nastupu.

Od plesača, 4 DA od žirija dobili su i plesna grupa Ritam zona.

”Meni ste jako kupili pažnju. Super ste koreografski osmislili na kojoj će grupi biti težište, ali ja bih rekla da je ovo generalno na iznimno dobrom nivou”, komentirala je Martina, a Davor im je poručio da im je koreografski i glumački dio ipak malo bio jači od plesnog.

Natjecateljica koja je od prve sekunde kupila pažnju žirija bila je dvadesetjednogodišnja Anja Bijelić koja je nastupila s plesom na visećem obruču.

”Ja ne znam da sam vidjela ljepšu ženu! Ja sam toliko ljubomorna na tvoje tijelo, na tvoj izgled! Ti si toliko lijepa kada izvodiš ove točke! To što ti izvodiš sa svojim tijelom, ozbiljno mislim da je to senzacija” oduševljena je bila Maja, a Davor joj je dao savjet da u idućem nastupu pokaže malo više povezanosti s glazbom.

Daniel primao narudžbe za nastup

Imitator Daniel Dizdar, poznatiji kao ‘hrvatski Spužva Bob i Kalamarko’ toliko je zabavio žiri da je čak dobio i narudžbu za idući nastup. Naime, njegov talent je da može imitirati sve što mu padne na pamet, a na Supertalentu se predstavio otpjevavši pjesmu pjesmu ‘Hello‘, popularne pjevačice Adele, ali i kroz imitacije Roberta De Nira, Sylvestera Stallonea, Josipe Lisac, Franje Tuđmana, Michaela Jacksona, Baracka Obame, Donalda Trumpa, Massima, Arnolda Schwarzeneggera.

”Ja bih voljela da ti sad ostaneš dva sata i da ne prestaneš. Želim te gledati još i slušati još! Nadam se da imaš još u toj svojoj glavi”, komentirala je Maja, a Davor je dodao: ”Osim što super imitiraš glasove, ti i gestama, odnosno govorom tijela jako dobro uspiješ skinuti likove, tako da se veselim skidanju nas četvero!”

Šestogodišnji dječak iz Mostara, Nino Avdić, fascinirao je žiri svojim talentom poznavanja glavnih gradova.

”Ja bih volio sljedeći put aute“, naručio je Davor, a žiri je fasciniran bio i mađioničarskim trikovima natjecatelja iz Celja, Aleksandra Štulca, kojemu je također dao 4 DA.

”Unatoč jezičnoj barijeri si jaki showman i to je ono na čemu ćeš zaraditi novce.” zaključila je Martina, a Maja, nevjerujući kakve im je sve trikove izveo, samo mu se poklonila.

U nevjericu je žiri doveo i natjecatelj Ivan Stojiljković koji ima jedan nevjerojatan talent – vlastitim tijelom privlači metal. Najprije je Ivan na sebe stavio vilice, potom je prislonio lonac u koji mu je asistent stavio i utege, a potom se na pozornicu popeo Janko koji se i sam uvjerio u magnetiziranost njegova tijela.

”Ovo što ti imaš je apsolutno neosporivi talent!” poručio mu je Davor, a Maja je dodala: ”Ti imaš tu sposobnost koju zaista nije moguće naučiti. Ona se vjerojatno dobije nekim čudom, po rođenju, i drago mi je da si došao ovdje pokazati što možeš, jer ti očito možeš nešto što gotovo nitko ne može.”

Neki nisu oduševili žiri…

Osim nastupa koji su ih apsolutno očarali, u prvoj epizodi vidjeli smo i kandidate čiji se nastup žiriju nije svidio. Iako su uspjeli izvesti svoju točku do kraja, žiri glazbenike iz sastava Duo Duhovnik ipak nije poštedio ikseva.

”Ja mislim da vas dvojicu, ukoliko bi vas se za punog mjeseca poslalo na sjevernu polutku u doba polarnih noći, to bi bilo iznimno riskantno jer bi se rata samoubojstava bitno povećala, tako da nemojte putovati na sjever”, komentirala je Martina u čudu, a Davor im je poručio: ”Ja sam vas shvatio kao jednu dobru parodiju. Mislim da treba imati poseban sklop da bi mogli ovo izvesti. Ne može to svatko razumjeti, to mi je jasno. Meni je ovo bilo zaista posebno. Što se mene tiče, ne morate se bojati sjeverne ili južne polutke, možete ovo raditi bilo gdje, ali od mene imate ne.”

Četiri iksa dobila je ekipa Šetalice, devetero članova Matice umirovljenika grada Osijeka.

”Ja sam sve rekla s ovim X-om. Mislim da niste nužno realan prikaz umirovljenika u Hrvatskoj. Žao mi je”, poručila im je Martina, kojoj se nikako nije svidio njihov nastup, a Janko je kazao kako je lijepo vidjeti da se i u osmom desetljeću druže i zabavljaju, ali da su se ipak trebali bolje pripremiti za ovaj nastup.

Natjecateljica koja je također dobila četiri iksa – Roza Hipnoza, izazvala je popriličnu zbunjenost kod žirija.

Naime, stupivši na scenu i kazavši kako se bavi treniranjem ribica, a njezin talent je hipnotiziranje istih, žiri je ostao posebno zaintrigiran. Roza Hipnoza najprije je ”opustila” ribicu u akvariju, a potom ju je trebala hipnotizirati da skoči i prođe kroz maleni obruč, no nažalost, to joj nije uspjelo.