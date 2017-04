‘RAZVALILA JE, BRAVO KRALJICE’: Nives odnijela prvu pobjedu u TLZP-u i izazvala erupciju slavlja na društvenim mrežama

Pobjednica osme epizode najzabavnijeg i najgledanijeg glazbenog showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’ je Nives Celzijus. Njena transformacija u grupu Ylvis sve je oduševila!

Nives je izvela pjesmu ‘The Fox’ norveškog sastava Ylvis. To je dvojac komičara koji su na zabavan način osmislili pjesmu poznatiju pod nazivom ‘What Does The Fox Say?’. Pjesma je prvotno zamišljena za njihov televizijski show, no ubrzo je stekla veliku popularnost.

Nives je s minimalno protetike i nastupom u kostimu lisice došla do pobjede. Kao i svaki puta do sada pobjednik ili pobjednica ‘Tvoje lice zvuči poznato’ ima pravo odabrati organizaciju ili udrugu kojoj će ova Nova TV u njegovo ili njezino ime donirati 10 tisuća kuna. Nives se odlučila za udrugu pod nazivom ”Leptirići – Udruga cerebralne i dječje paralize doline Neretve”, koja je iz Metkovića.





”Jako si se dobro pronašla. Ovo je po meni bilo jako teško i svi komplimenti s moje strane”, prokomentirala je njen nastup gostujuća članica žirija Zorica Kondža, u koju se transformirao Bojan Jambrošić.

Sandru Bagarić Nives je ostavila bez teksta: ”Ja sam zatečena, ne znam što bih rekla. Sjajno, bez teksta sam”, komentirala je.

Nives je oduševila i gledatelje, koji su bili puni riječi hvale na društvenim mrežama. A čini se da je upravo ona uspjela ujediniti Facebook komentatore, kako je primijetio jedan gledatelj, jer je ovo prva epizoda showa nakon koje gotovo da nije bilo negativnih komentara na emisiju.

“Nives je valjda prva osoba iz natjecanja čija su izvedba i pobjeda ujedinili Facebook komentatore. Ni jedan negativan komentar! Ovo spada u kategoriju čuda! Stvarno je bila prva liga”, komentirao je gledatelj, a uslijedile su i druge pohvale.

“Kad joj Zorica Kondža da 12, to ima svoju težinu… Bravo, Nives!!”, “Nives večeras pokazala koliko je sjajna pjevačica i glumica! I prava dama”, “Razvalila je, bravo kraljice”, “Konačno da je pobjedila, zaslužila je pobjedu još i prije, ali ‘ajde, prvo ljubimci od Bagarićke i Navojca, nek’ su im oni prvi pobijedili nezasluženo, Nives svaka čast”, “Napokon zaslužena pobjeda, bravo, svaki puta sve više oduševi sve i uvijek da 200 posto od sebe. Svaka čast”, “Napokon kraljica na tronu”, samo su neki od oduševljenih komentara gledatelja.

A nakon osme emisije showa, na prvom mjestu ukupnog poretka nalazi se Nives s 315 bodova, druga je Mia Anočić Valentić s 301 bodom, treći je Dalibor Petko s 300 bodova, četvrti Bojan Jambrošić s 293 boda, Mario Roth je peti s 289 bodova, Ivana Mišerić šesta s 276, Ana Gruica sedma s 260 i na posljednjem mjestu nalazi se Daniel Bilić s 238 bodova.