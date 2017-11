PRVA EPIZODA NOVE SEZONA ‘ŽIVOTA NA VAGI’: Već su pale svađe i suze, kandidati ukupno imaju preko dvije i pol tone

U prvoj emisiji druge sezone „Života na vagi“ gledatelji su upoznali 18-ero kandidata koji su odlučili prestati s dosadašnjim načinom života te napraviti drastičan zaokret – zdravom prehranom i tjelovježbom gubiti kilograme i pobijediti pretilost.

Već po dolasku u svoj novi dom, raskošnu vilu u Samoboru, kandidati su morali odraditi zadatak. Napuniti bazen s pet tisuća litara vode, ali na visokim, ljetnim temperaturama. Kazna za neizvršavanje zadatka će biti da ga neće smjeti korisiti. Iako su neki kandidati, poput Destri, komentirali da je zadatak jako jednostavan, vrlo brzo se pokazalo da je to samo privid. Već nakon 20 minuta Nenadu nije bilo dobro pa je potražio liječničku pomoć. Unatoč svim problemima, ekipa je uspješno izvršila zadatak, što je izazvalo oduševljenje.

No, prije kupanja u bazenu kandidati su se morali suočiti sami sa sobom i presvući u kupaći kostim te stati pred ogledalo. Već prvog dana počele su i iskre. Vlasta je optužila Destri da stvara klanove, no Destri tvrdi da to nema nikakve veze sa stvarnošću. Sa stvarnošću i te kako ima veze činjenica da 18-ero kandidata ima čak 2542,5 kilograma, ali su obećali Marijani da će izgubiti više od polovice tih kilograma.



Prije nego su krenuli s potpuno novim načinom života, kandidati su dobili priliku jesti roštilj te ostalu hranu koju inače obožavaju. Ali nakon gurmanskog užitka uslijedio je manje zabavan dio – suočavanje s vagom i kilažom.

Josip je prvi stao na vagu, a ona je pokazala 127,7 kg. Kroz suze je priznao da ga je na prijavu u Život na vagi motivirala devetogodišnja sestra koja se isto bori s viškom kilograma, a želi joj pokazati svojim primjerom da ništa nije nemoguće. Za dolazak do idealne težine Josip treba izgubiti 55 kilograma, a i priznao je da ga je znoj oblio kad je čuo taj podatak.

Jelena je u kuću ušla sa 112,9 kilograma i za idealnu težinu treba izgubiti 48,4 kg. I Jelena je na vagi zaplakala, najviše zbog svoje bake koja ju je odgojila i kojoj će biti teško bez unuke mezimice. Vaga je Gordanu pokazala 138,1 kg, a motivacija mu je šestogodišnji sin koji obožava nogomet, no ne mogu igrati zajedno jer Gordanu smetaju kilogrami.

Luciji je vaga pokazala 133,7 kg, ali vjeruje da će uspjeti u svom naumu da smršavi. Velika podrška joj je dečko, koji je bodri u svemu. Za svoju preporučenu težinu Lucija mora izgubiti više od pola, odnosno 69,8kg.

Ivana ima 108,8 kilograma i mada tvrdi da ima dovoljno samopouzdanja, ipak se želi vidjeti u drugačijem svjetlu, a za to treba izgubiti 44 kilograma. Destri je pak otkrila da je kilograme dobila zbog teških obiteljskih prilika. Izgubila je majku, a za njezinu smrt krivi sebe. Kasnije je saznala da je suprug vara, što je samo sve dodatno zakompliciralo. Njoj je vaga pokazala 121 kilogram i svjesna je da je sve to dobila zbog vlastite lijenosti.

Nenad je kilograme nagomilao sjedilačkim načinom života, a htio bi smršavjeti i zbog ljubavnog života jer je ženama uvijek najbolji prijatelj, a nikad materijal za partnera. Nenadova početka kilaža je 157,3 kilograma što je 88,8 kg više od njegove idealne težine.

Paško ima 156,9 kilograma, a njegova motivacija je zaručnica s kojom se uskoro ženi. Do svadbe bi Paško za idealnu težinu trebao skinuti 78,7 kilograma.

Manuela se u „Život na vagi“ prijavila s bratom Tomislavom. Ona ima 125,1kg, a Tomislav 186,6 kg. Mladenova početna kilaža je 134,2 kg i trebao bi izgubiti 52,7 kg. Siniša je najteži kandidat druge sezone. Ima 191,3 kg i priznao je da se nije nadao tolikom iznosu. Otkrio je i da mu je ljubavni život ravan nuli te da se ne usudi prilaziti djevojkama. Do svoje idealne težine Siniša bi trebao izgubiti 128,4 kilograma.

Danijela je s 23 godine ostala udovica, a njezina djeca su tada imala 2 i 3 godine. Početak gomilanja kilograma je počeo s dijabetesom, a kroz godine je pažnju davala djeci i nije brinula o sebi. Danijela ima najmanje kilograma, 95 te bi trebala skinuti 33,5 kg.

Sara se bavi nogometom i stolnim tenisom, ali unatoč sportskom životu, ipak ima problema s kilogramima. Ona ima 110,9 kilograma i treba izgubiti gotovo polovicu kilograma.

Dorian je od djetinjstva sklon višku kilograma pa je tako već u trećem razredu imao više od 80 kilograma. Voli sportski život, ali zbog ljubavi prema nezdravoj hrani doveo se do situacije da strahuje za svoje zdravlje. U kuću je ušao sa 177,6 kilograma, a otkrio je da je samo pola godine ranije imao čak 202 kg te da nekad pojede čak 15 hamburgera odjednom.

Vlasta ima 118,6 kilograma, a sve se to dogodilo nakon teških obiteljskih tragedija. Šogorica je počinila samoubojstvo, a brat joj je prije dvije godine imao četiri moždana udara. Kroz suze je jecala da treba pomoći svojoj nećakinji, koja ima samo 12 godina, a ona joj je kao mama, što je rasplakalo i druge kandidate i voditeljicu Marijanu.

Ljube je majka dvoje djece i u show se prijavila sa suprugom Goranom. Ona je bila inicijator te ideje jer želi pomoći svojoj djeci. Njezina vaga je pokazala 164,2 kg, što znači da je najteža kandidatkinja u ovoj sezoni. Goran kaže da je oduvijek debeo i takva mu je cijela obitelj, a u emisiji želi biti podrška svojoj supruzi. Njemu je vaga pokazala 157,7 kg i trebao bi smršavjeti gotovo 90 kilograma.

Tko će uspjeti u svom naumu da promijeni život, doznat će se u narednim emisijama Života na vagi, a u novom nastavku, koji je na RTL-u sutra u 20 sati, kandidati će se podijeliti u timove i dobit će prve izazove.