PROMJENE U ‘TRI, DVA, JEDAN – KUHAJ!’: Željka Klemenčić napušta žiri i prepušta kuhaču Žakline Troskot

Nakon dvadeset epizoda Željka Klemenčić odlučila je svoje ‘sudačko’ mjesto u žiriju popularnog RTL-ovog kulinarskog showa ‘Tri, dva, jedan – kuhaj!’ staviti u drugi plan. Naime, Željka u ožujku očekuje rođenje svog prvog djeteta, pa je drvenu kuhaču na kojoj natjecateljima dijeli ocjene prepustila drugome.

Željka Klemenčić je odlučila prepustiti svoje mjesto u žiriju showa Tri, dva, jedan – kuhaj! nekome drugome te posljednje dane trudnoće provesti u miru. S obzirom na to da je skupa s njom hranu kandidata kušalo i njezino nerođeno dijete, može se reći da je žiri zapravo izgubio dva člana.

No, zamjena je već tu. Tako će chefovi Tomislav Špiček i Ivan Pažanin od ponedjeljka, 6. ožujka, ugostiti novu članicu žirija, Žakline Troskot, gledateljima otprije poznatu kao članicu žirija slastičarskog showa ‘Tri, dva, jedan – peci!’.



Žaklinina poslovna karijera u samom početku nije imala nikakve poveznice s kuhanjem. Radila je u banci kao diplomirana ekonomistica, pa potom u marketingu, ali od rane mladosti beskrajno uživa u stvaranju ukusnih slastica i kulinarskih delicija. Nakon brojnih pohvala koje je dobila za svoje vlastite recepte, ideja o otvaranju slastičarnice došla je sasvim logično – 2010. u Zagrebu otvara slastičarnicu ‘Amelie’ (sada ih već ima tri), u kojoj nudi slastice izrađene od sastojaka domaće proizvodnje. Žakline neprestano radi na uvođenju novih okusa i inovacija u ponudu svoje slastičarnice, koju prepoznaje i struka. Najnovija slastica od četiri sloja, Vranyczany torta, dobitnica je priznanja za najbolju tortu stručnog žirija u sklopu natječaja Tortoboj na Festivalu slastica Slatki gušti.

„Prvi savjet vezan za kulinarstvo je da moraš voljeti ovaj posao. Doista moraš osjećati da se u tome možeš izraziti. Ja sam to osjećala i promijenila sam svoju odluku o budućem zanimanju. To je poziv koji moraš osjetiti, to nije nešto što možeš na silu naučiti jer ipak se radi o teškom i zahtjevnom poslu za koji je potrebno puno ljubavi i predanosti“, objašnjava Žakline dodajući kako se često sjeti prvog recepta za špagete bolognese, koji joj je mama diktirala dok je ona stajala na malom stolcu uz štednjak i kuhala.

Kako se Žakline snalazi u ulozi mentora, savjetnika i člana žirija, moći ćete pogledati u novim epizodama gastro showa ‘Tri, dva, jedan – kuhaj!’ – od ponedjeljka, 6. ožujka, u 21.10 na RTL-u!