PRIPREMITE SE: Novi RTL-ov show ‘SUPERLJUDI’ otkriva ljude koji mogu nemoguće

Novi natjecateljski show RTL-a ‘Superljudi’, koji se uskoro počinje prikazivati na malim ekranima, uvjerit će vas da čuda uistinu postoje! Za to će se pobrinuti kandidati iz cijele regije: Hrvatske, BiH, Crne Gore i Srbije, a oni se od ‘običnih smrtnika’ razlikuju svojim ‘supermoćima’. Njih nećete poželjeti upoznati, poželjet ćete biti oni!

Svaki kandidat showa ima posebnu vještinu kojom se ističe, a područja njihovih sposobnosti variraju od matematike, memorije, sluha, vida, okusa, dodira, mirisa… Sve te njihove vještine bit će stavljene, gledajući iz perspektive običnog čovjeka, u nezamislive izazove.

I dok će gledatelji svjedočiti njihovim vještinama, o njihovoj izvrsnosti odlučivat će žiri i publika u studiju.

Četveročlani žiri čine glumica Anđelka Prpić, redatelj, glumac i glazbenik Branko Đurić Đuro, kantautor i glazbeni producent Zrinko Tutić te neurokirurg Vuk Aleksić, dok je voditelj showa crnogorski glumac Momčilo Otašević.



„Iako prvi put radi voditeljski posao ovakve vrste, treme nema. Trudim se kandidatima biti podrška i pomoć, a svojim su me sposobnostima impresionirali“ kaže Momčilo. Da ima priliku izabrati neku supermoć, kaže, bila bi to neka koja se može dobro unovčiti.

„Čini mi se da bi neka matematička sposobnost mogla biti dobro iskoristiva. Da što manje radim, a imam što više novca. Tipična želja svakog radnika. Ili neradnika,“ kaže Momčilo.

Anđelka Prpić, koju je naša publika upoznala kroz seriju ‘Andrija i Anđelka’, kaže da je sasvim zadovoljna svojim ne-supermoćima, ali da je kandidati showa ‘Superljudi’ impresioniraju.

„Zapanjujuće je vidjeti što sve ljudski mozak može, a meni bi zapravo bilo super da takve ljude imam u svom okruženju“, poručuje Anđelka. A njezino „supermoćno“ okruženje joj je i bliže nego što misli.

Naime, tijekom proba Branko Đurić je shvatio da i on ima jednu supermoć. „Slučajno sam to otkrio i sad još samo moram provjeriti koliko sam zbilja dobar u tome pa razmišljamo da to pokažemo i gledateljima. Zasad ću samo reći da je više riječ o vještini nego znanju“, otkriva Đuro.

Dokud sežu ljudske sposobnosti, što sve može mozak, ali i ljudsko tijelo gledatelji će uskoro vidjeti po prvi put u Hrvatskoj, i to u programu RTL-a.