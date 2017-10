PRILIČNO NAPETO PRIJE FINALA LJUBAVI NA SELU: ‘Nema tih riječi kojima mogu opisati koliko sam sretan!’

Saša, Marinin natjecatelj, i Sonja, koja je bila na imanju kod Andre, su se zaljubili!

U pretposljednjoj epizodi 8. sezone emisije „Ljubav je na selu“, na okupljanju svih sudionika, bilo je poprilično napeto.

Bez obzira koliko se trudio biti elokventan i umilan, Zoran nije uspio zadiviti Marijinu mamu, koja je komentirala da mu i dalje ništa ne vjeruje. Ne razmišljajući, Zoran se pokopao još i dublje, u afektu je rekao Mariji: „Neću ti ponavljati kad nećeš razumjeti“. Nakon nekoliko sekundi vatrena Crna dobro ga je ohladila pljusnuvši mu cijelu čaše vode u lice.

Otac se smrknuo

Zvonko je hrabro Nikolininim roditeljima izjavio kako želi da mu Nikolina postane supruga, na što je njezina majka pozitivno reagirala, no otac se nekako smrknuo. Ipak, udijelio je dobrodušnom Baranjcu savjet o tome kako će ovo medeno razdoblje proći i da nije dobro što je papučar te ga savjetovao da bude pravo muško.



Glumio ravnodušnost…

Bez obzira što Zoran cijelo vrijeme naglašava da su samo prijatelji, na Marijinu izjavu da se udala u obližnjoj crkvi, istarski pjesnik ipak nije mogao odglumiti ravnodušnost.

No, na kraju joj se zahvalio što mu je obogatila život i izjavio da je sretan što ju je upoznao.

U Baćinama je Andre okupio svoje bližnje pozvavši ih da se dođu proveseliti uz piće i roštilj. Odjednom se Marina usred zabave smrknula i potpuno uozbiljila, no kasnije je objasnila da joj se to dogodi svaki put kad je obuzme nervoza. Srećom, to nije dugo trajalo jer je uskoro njezin Andre ustao i svojim prijateljima i rodbini objavio da će se njih dvoje uskoro oženiti. Zaljubljeni Andre prokomentirao je: „Nema tih riječi kojima mogu opisati koliko sam sretan!“

Svečano okupljanje

Uslijedilo je svečano okupljanje svih sudionika ovogodišnje sezone kako bi zajedno prokomentirali što im se sve dogodilo posljednjih mjeseci, a prije samog ulaska u svečanu dvoranu, samo su Zoranove kandidatkinje bile vesele kao da su naslutile da će se sigurno još nešto zanimljivo dogoditi i otkriti.

Voditeljica Marijana je, ne sluteći da će postaviti pravo pitanje, priupitala Marinine kandidate hoće li odmah krenuti u akciju s obzirom na to da su okruženi s puno slobodnih dama. Uslijedilo je Sašino priznanje da on sada ne bi osjećao leptiriće da nije bilo Marine i ove emisije, te je otkrio da je zaljubljen u Sonju s kojom se svakodnevno čuje!

Irenino kolutanje očima ga pokolebalo

Za Vinkovim stolom Irena je demonstrativno sjela malo dalje od ostatka ekipe komentirajući da se boji da će ‘dobiti njihovu bolest’ jer da Davorka, Marija i Vinko cijelo vrijeme lažu i ne vole ljude drugačije od sebe.

No bez obzira na silne Irenine napade i kolutanja očima, Vinko je zaključio da je to vjerojatno zato što ona nikad nije osjetila što je to ljubav i definirao ljubav kao „bolest i zdravlje, i manu, i sve. Ljubav je ljubav“.

Za stolom istarskog pjesnika Zorana tenzije su ipak bile malo manje. Evica ga je prvo nahvalila da je dobar čovjek, no kazala je i da mu jako zamjera što uopće nije aktivan te da je socijalno pasivan.