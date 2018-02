PRIJATELJ BB ANTONIJA OTKRIO NJEGOVU BOLNU LJUBAVNU PROŠLOST: ‘Bivša ga je dotukla, prestao je i izlaziti…’

Iako je mladi Križevčanin, 21-godišnji Antonio Benčak, izjavio da je njegova idealna djevojka plavuša, u Big Brother kući za oko mu je ‘zapela’ crnokosa Splićanka Lucija. I ne samo to, nego joj je čak izjavio i ljubav!

Zvonimir Podolski i Antonio Benčak najbolji su prijatelji već šest godina, a još od srednje škole dijele uspone i padove. I dok Zvonimir prati Antonija svakodnevno s malih ekrana, otkrio nam je da ga ne smatra svojim prijateljem već i bratom. „Antonio je odrastao u siromaštvu pa zato cijeni svaku sitnicu. Volim ga i poštujem. Najbolji mi je prijatelj i brat koji bi za mene, ali i svakog drugog prijatelja, napravio apsolutno sve i u bilo koje doba dana!“, kazao je Zvonimir te dodao da je Antonio takav i kada se zaljubi.

Bivša ga prevarila

Antonio je, kako kaže, bio u vezi gotovo tri godine s djevojkom koja ga je prevarila sa svojim najboljim prijateljem iz Koprivnice. „Najgore je bilo što je Antonio i dopuštao njoj da njezin najbolji prijatelj prespava kod nje!“, objasnio je Zvonimir, koji je bio uz njega i u najtežim trenucima. Kako kaže, Antonio će baš kao i za prijatelje, napraviti sve i za djevojku koja mu se sviđa. „Zbog te djevojke nije želio izlaziti van i više je vremena provodio s njom, a onda ga je posebno dotukla činjenica da ga je prevarila upravo ta djevojka kojoj je vjerovao.“, dodaje Zvonimir.

BB ANTONIO OTVORIO SRCE I PRIZNAO LUCIJI DA JE ZALJUBLJEN U NJU: Razgovor završio psovkama: ‘Ti si retardiran!’



S Lucijom je na istoj valnoj duljini

No Big Brother kuća mogla bi biti pozitivno iskustvo za mladog Križevčanina, kaže Zvonimir, koji je primijetio da su Antonio i Lucija na istoj valnoj duljini. „Vidi se da je Antonio od prvog dana povezan s Lucijom i da je malo depresivan zbog izolacije u kući. Siguran sam da želi nešto započeti s Lucijom, no ona mu to neće dopustiti. Siguran sam da će izgladiti stvari i ponovno biti najbolji prijatelji“, zaključio je Zvonimir, koji se našalio da Benčak ipak ima konkurenciju u Big Brother kući.