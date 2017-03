PREDSTAVLJEN ‘ŽIVOT NA VAGI’: 18 kandidata ulazi u najveću borbu u svom životu!

Život na vagi novi je RTL-ov natjecateljski reality show, koji ljudima s prekomjernom tjelesnom težinom nudi priliku suočiti se s njihovim životnim problemima, a njima će se baviti, trenirati i podučavati ih o zdravim životnim navikama stručnjaci treneri, nutricionisti i liječnici. Njihov cilj je transformirati im tijelo, ali naposljetku i njihov život.

Život 18-ero kandidata promijenit će se u potpunosti zahvaljujući novom RTL-ovom showu Život na vagi. Nezdrav način života zamijenit će zdravim navikama i tjelovježbom, sve kako bi na kraju jedan od njih izgubio najviše kilograma, te tako dobio pozamašnu novčanu nagradu, novi pogled na svoj život, ali i novi odraz u ogledalu.

U tome će im pomoći njihovi treneri Mario Mlinarić i Sanja Žuljević, dok će im moralna podrška biti voditeljica Marijana Batinić.





„Iskreno, prije početka snimanja sam mislila da je ovo samo još jedan make over show, ali to nije to. Ovo je emisija u kojoj se mijenjaju njihovi životi. Često ljudi misle ako imaš novac lako ćeš skinuti kilograme jer možeš platiti trenere, nutricioniste, no to često nije tako. Mene je kod naših kandidata oduševio timski duh, daju jedni drugima podršku i kao braće i sestre su“, kaže Marijana.

Antonija je ovog puta iza kamere

Kreativna producentica showa je Antonija Blaće.

„U ovom showu se trudimo da kandidati nakon ispadanja odu promijenjeni, da i vani primjenjuju ono što su naučili u kući. Imaju na raspolaganju liječnike, psihologe, nutricioniste, trenere… sve da bi im se olakšao put. Dosad su skinuli zajedno oko 300 kilograma, a mnogi su se riješili tableta za tlak i slično. Neki kandidati su nam došli doslovno životno ugroženi. Bilo je pitanje hoće li nešto poduzeti ili će umrijeti“, priča Antonija koja je bila zadužena i za odabir kandidata koji su ušli u kuću 12. siječnja otkad su na strogom režimu.

„Nije bilo osobe koja nije ispričala neku tešku priču, priču o omalovažavanju i zlostavljanju zbog previše kilograma. To je jako raširen problem i nadamo se da ćemo ovom emisijom ukazati na to“, poručuje Antonija.

Tri mjeseca strogog režima u izolaciji

Tijekom showa, koji traje tri mjeseca, kandidati su podijeljeni u dva tima, a cijelo to vrijeme žive u izolaciji u jednoj zagrebačkoj vili. Svaki njihov tjedan kulminira vaganjem kako bi se utvrdilo koji je tim izgubio više težine. Tim koji ima niži postotak izgubljenih kilograma u tjednu morat će odabrati između sebe koja osoba napušta daljnje natjecanje.

Život na vagi (u originalu The Biggest Loser) u svijetu je dotaknuo živote stotina tisuća ljudi, pričajući snažne emotivne priče koji naposljetku trijumfiraju jačinom ljudskog duha nad problemima koje su imali. U SAD-u show ima već 16 sezona, dok je popularan i u Australiji, Argentini, Brazilu, Kini, Finskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Islandu, Izraelu te mnogim zemljama diljem svijeta.

Tko će od 18-ero kandidata Života na vagi biti onaj čiji će odraz u ogledalu biti gotovo neprepoznatljiv nakon rigoroznih životnih promjena, gledatelji će uskoro otkriti na RTL-u!