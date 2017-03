POTPUNI DEBAKL U KUHINJI: Ana i Zlatko uspjeli zaraditi čak dvije dvojke, žiri nije imao milosti u komentarima

Kandidati jučerašnje emisije nisu oduševili žiri serviranim jelima, tako da je chefovima bilo teško izdvojiti par koji je briljirao.

No nisu imali problema u izdvajanju onih koji su danas debelo podbacili, a ti su bili predvođeni Anom i Zlatkom i, na opće iznenađenje, Sanjom i Morenom. Kandidati su tijekom 60 minuta pripremali glavno jelo s prilogom. Namirnice su se nalazile u pećnicama, a onaj par koji je prema bodovnom stanju prošli tjedan bilo najbolji, prvi je birao s čime želi kuhati.

Sanja i Morena su pokušale spojiti pačja prsa, kečap i ananas, no bezuspješno. Pažanin nije bio sretan s tim što su cure poslužile kečap i ananas sa strane, a za svoje su jelo dobile niskih 14 bodova. Ana i Zlatko su odlučili pripremiti pastrvu s kremom od poriluka, a u jelo su morali ukomponirati i grejp. „Kad bih počeo govoriti o jelu, ne znam što bih rekao“, uzdahnuo je Špiček. „Totalno nepovezano, vidi se da nema ideje, da ne zna što bi. Pastrva traži masnoću, a servirali su čistu juhu od vina i pastrva je bila blijeda kao da je kuhana“, zaključio je. Dvije dvojke i trojka su neslavne ocjene dobivene za ovo promašeno jelo.

Svi podbacili

Ostatak ekipe je prošao nešto bolje, no ne slavno. Martin i Kristijan su pripremili svinjski but s prosom i za njega zaradili samo 16 bodova. Sara i Anna su servirale rebarca s heljdom i mangom, a Natali i Hrvoje janjetinu s palentom za koju su osim visokih bodova zaradili i dobre komentare. S druge strane, Arsen i Željan opet nisu znali s čim kuhaju. Jučer nisu bili sigurni u to koju ribu pripremaju, a večeras nisu znali koji su komad mesa dobili. Pažanin nije želio komentirati jelo koje su krivo servirali, a nisu se snašli ni s pohanjem u indijskim oraščićima.

„Gdje je pamet bila služit papriku ispod mesa, a prilog sa strane“, ipak nije izdržao Pažanin. „Pala je koncentracija“, pravdao se Arsen, a Žakline komentirala da im je „slava udarila u glavu nakon desetke“. Ugodno iznenađenje večeri bio je pohani mozak Ozane i Katarine. Cure su, prema Pažaninovim riječima, sve odlično odradile. „Jedan veliki pomak za vas“, dodao je. Moira i Zdravko su također izvukli pozitivne komentare iz usta žirija i za svoj buncek dobili 24 boda.

Najlošiji su danas u skupljanju bodova bili Ana i Zlatko, no Sanja i Morena su te koje su se smjestile na dno tablice s ukupno 30 bodova. Na vrhu su Natali i Hrvoje sa 121 bodom. Sutra je posljednji dan za popravni ispit i poboljšanje bodovne situacije. Kome će uspjeti, a tko će se u četvrtak naći u dvoboju za ostanak u showu, doznajte na RTL-u!