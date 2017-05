POSVAĐALI SE ANA I LEONARDO: Burna atmosfera među natjecateljima ‘Života na vagi’, je li način ispadanja uopće pravedan?

Slijede eliminacije i kandidati se nadaju će presuditi crvena linija jer smatraju da je takvo ispadanje pravednije. Tu je i novi izazov u kojem mogu osvojiti imunitet

U večerašnjoj epizodi ‘Života na vagi’, unatoč odličnim rezultatima na vaganju, ispod žute crte našli su se Gabrijela, Neven i Katarina. Slijede eliminacije i kandidati priželjkuju najavljenu crvenu liniju jer smatraju da će ispadanje biti puno pravednije te neće morati prolaziti kroz ‘torturu’ glasovanja. I dok je Krolo ljut što je Katarina ugrožena, a Gabrijela je spremna za izlazak, gledatelji će vidjeti hoće li na eliminacijama prevladati stara prijateljstva ili kilogrami izgubljeni u proteklom ciklusu, piše RTL.

Kandidatima će uslijediti i iznenađenje. Naime, pronaći će mobitel na kojem su njihove slike s početka showa pa će ostati zatečeni vlastitim preobražajem. No, zateći će ih sms poruka u kojoj piše da će svatko od njih dobiti poziv najdraže osobe, a neke, kao Leonarda to će ganuti do suza.

Uslijedit će još jedno iskušenje u studiju popularnog showa 321 kuhaj! Pred kandidatima će biti ogromna šahovska ploča, a na svakom polju po jedna čokoladica. Ispod pojedinih čokoladica sakriveno je sveukupno 10 imuniteta, a da bi se po poljima kretali natjecatelji ih moraju očistiti, odnosno pojesti, sve dok ne naiđu na onu koja skriva imunitet.



Kome treba imunitet, a tko voli čokoladice te zašto su se posvađali Leonardo i Ana, gledatelji će saznati večeras od 20.10 sati, na RTL-u.