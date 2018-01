POSLUŠAJTE KAKO PJEVA BB ANEZI: Seksi pjevačica tvrdi da nije ušla u show zbog samopromocije, provjerite sami

U današnje vrijeme licemjerno je nazivati se umjetnikom, ili se vrijeđati kada te ne smatraju istim, ili kritizirati one koje ne smatrate umjetnicima, a istovremeno razmišljati tko će slušati/gledati to što ćete snimiti i hoćete li od toga moći živjeti. U prijašnja vremena puno je lakše bilo biti umjetnik, jer se stvoreno, bez kalkulacije, većinom prodavalo po inerciji. Kakvi sretnici su to bili! 😊 Eto, ispalo je da tko se danas ne može riješiti brige ni pameti od čega će sutra živjeti i kako da izbalansira umjetnika i biznismena u svom stvaranju, kažu, ne može biti umjetnik, jet novac je navodno loš i ne ide uz umjetnost. 😁 Ok. 😊 Iako njušim licemjerstvo i tu, budući da primijećujem da svi trebaju ili traže novac di god se okreneš. 😊 Anyway, umjetnička duša se rađa, osobnošću joj je dato da može dotaknuti srca i dužnost joj je da govori istinu čak kad i nije najprihvatljivija, jer etika mora biti važnija od estetike! E, taj dio umjetnika u meni mi nitko nikada neće moći uzeti. Tu sam uvijek doma. Na kraju, umjetnost i je jedini put kojim možeš pobjeći, a da nikada ne napustiš dom! 😊 #individualist #beyourself #toucthehumanheart #thewayofloveistheonlyrightway #zivjetiljubavjedinijepraviput #budiludalnormalan #anezicitati #aneziquotes #anezi #vjekoxphotography #misticexclusive #tkonijeshvationijenitrebaoshvatiti

