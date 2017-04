POD MENTORSKOM PALICOM NAJSEKSI CHEFA: Spremat će se Pažaninove ugušene lignje s figurativnim češnjakom

Kandidati showa ‘Tri, dva, jedan – kuhaj!’ večeras će kuhati pod mentorskom palicom Ivana Pažanina. Na meniju je glavno jelo s prilogom, odnosno podušene lignje u prošeku i crnom vinu s blitvom i kremom od celera te čipsom od češnjaka, a za pripremu će imati 60 minuta.

„Jako me vesele ovi mentorski dani, osjećam se živo, korisno, osjećam da ih nečemu učim. Recept izgleda jednostavno, ali je u stvari dosta kompliciran, traži savršenstvo, eleganciju i istančan okus“, kazao je Pažanin koji je upozorio natjecatelje da vode brigu o svim elementima – od same pripreme hrane, preko termičke obrade do uporabe začina, balansiranja okusa, teksture umaka do prezentacije, koja mora biti dovedena do savršenstva. Također se pobrinuo da niti jedan par ne ostane zakinut za korisne savjete.

ARSEN I ŽELJAN DOBILI SVEGA TRI BODA, PAŽANIN SE NALJUTIO: ‘Vama ne treba mentor. Najbolje da si sami kuhate!’

„Kada čistite blitvu, zna se dogoditi da korijen ostane pretvrd pa se zato u lonac prvo stavlja donji dio korijena, samo na minutu, a onda i gornji dio, odnosno list. Umak mora biti lijepo reduciran i kompaktan, a crno vino i timijan moraju biti dobro izbalansirani. A ako trebate izbalansirati gorčinu, u kremu od celera možete staviti vrlo malo soka od naranče“, savjetovao ih je Pažanin, a Špiček je krenuo u provjeru znaju li kandidati što su uopće podušene lignje.



„Naziv recepta je podušene lignje, a kako ih dušimo? Ne rukama, nego poklopcem. Da bismo nešto podušili, moramo prekinuti dotok zraka“, objasnio je Špiček recept nakon čijeg je promišljanja Pažaninov recept preimenovan u ugušene lignje, a treba mu dodati, prema riječima mladog chefa, figurativni češnjak.

