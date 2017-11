POČINJE NOVA SEZONA ‘ŽIVOTA NA VAGI’: Upoznajte 18 kandidata koji će pokušavati skinuti što više kilograma

Nova sezona „Života na vagi“ počinje večeras u 20 sati na RTL-u, a u njoj će 18-ero kandidata tražiti svoj novi životni put. U narednim emisijama gledat ćemo kako se bore s viškom kilograma, vlastitom lijenosti, izazovima, nedaćama, ali i uspjesima.

A tih 18-ero odlučnih su:

DANIJELA KOCIJAN (43), OSIJEK

Danijela je majka dvoje djece, trenutno nezaposlena. Kada je imala samo 23 godine ostala je udovica, a njezina djeca tada su imala dvije i tri godine. S viškom kilograma bori se već više od deset godina, mada su joj se kilogrami počeli nakupljati nakon trudnoća. Išla je na razne dijete, ali se uvijek javljao jo-jo efekt.

Najviše je brine što zbog kilograma nije dovoljno pokretna pa se ne može igrati ni s unučicom. Upravo joj je ona i najveća motivacija za gubljenje kilograma. Danijela kaže da ne šeta, ne bavi se nikakvim sportom, a i loše se hrani. Priznaje da je na dobitak kilograma utjecao gubitak supruga, a kasnije i stres na poslu. Ipak, smatra da je još uvijek mlada te da stigne promijeniti kvalitetu svog života.

DESTRI BJELOKOSIĆ (58), SINJ

Destri je nezaposlena majka dvoje djece te baka dvoje unučadi. Cijeli život se bori s kilogramima, a naročito zadnjih osam godina nakon razvoda. Kaže da je zbog prekomjerne težine depresivna, zatvorena u sebe te poprilično teška i sebi i okolini. Voljela bi smršavjeti barem 40 kilograma jer ne želi biti na teret svojoj djeci, a sve dosadašnje borbe s kilogramima nisu urodile plodom.

Na prijavu u drugu sezonu Života na vagi motivirali su je njezini bližnji, ali i sjajni rezultati koje su ostvarili kandidati u prvoj sezoni. Iskreno priznaje da su na dobivanje kilograma utjecali razni aspekti – od gubitka majke u prometnoj nesreći do činjenice da ju je suprug varao sa ženom koja je mlađa od njihovih kćeri. Najveća žrtva koju je morala podnijeti u životu bilo je to što je pred ocem glumila da ne zna za majčinu smrt kako bi njemu spasila život.

DORIAN CRNKOVIĆ (23) ZAGREB

Dorian se u ‘Život na vagi’ prijavio jer su ga motivirali kandidati prve sezone te smatra da mu je to prilika života. Želio bi smršavjeti 70-ak kilograma jer zbog prekomjerne težine ne može normalno funkcionirati u svakodnevnim situacijama. I ranije je pokušavao smršavjeti vježbajući u teretani, ali nikad nije bio dovoljno uporan da svoj cilj i ostvari.

Presudan događaj u njegovu životu i trenutak kada je počeo gomilati kilograme bio je rastanak roditelja, a prijavom u ‘Život na vagi’ želi dokazati svojim bližnjima da može i hoće uspjeti kako bi opet igrao nogomet, bavio se judom, veslanjem…

GORAN BARTULOVIĆ (33), KAŠTEL NOVI

Goran je rođen u Splitu, ali živi u Kaštel Novom. Oženjen je i ima dvoje djece, a po zanimanju je tesar. Zbog prekomjerne težine ima problema sa zdravljem pa mu je Život na vagi prilika da, osim izgleda, promijeni i zdravlje. Problemi s kilogramima počeli su još u pubertetskoj fazi, a zbog kroničnog ne bavljenja sportom te loše prehrane s godinama su postajali samo veći. Htio bi izgubiti od 50-70 kilograma te smatra da bi se tada mogao u potpunosti posvetiti svojoj supruzi i djeci.

Na prijavu u show ponukali su ga kandidati prve sezone jer je shvatio da nikad nije kasno za poduzeti promjene. Jedan od težih perioda u životu mu je bio život s ocem alkoholičarom od kojeg je morao braniti i svoju majku. No, kaže, na to ne gleda kao na odricanje nego na sastavni dio života.

GORDAN GOLAC (35) TOPUSKO

Gordan za sebe kaže da je tata 24/7 svom šestogodišnjem sinu. Već 20 godina se bori s viškom kilograma koji mu značajno utječu na život. Zbog kilaže ima problema sa zdravljem što bi htio popraviti, a volio bi povratiti formu kako bi se mogao baviti stolnim tenisom, rukometom, biljarem i drugim aktivnostima kojima se prije bavio. Gordan ističe da je presretan uz suprugu i sina, ali bi volio kada bi mogao biti financijski samostalniji. Kao događaj koji je značajno utjecao na gomilanje kilograma spominje rat, kada je morao otići iz rodnog mjesta.

IVANA STAPIĆ, SPLIT (23)

Studentica teologije iz Splita, 23-godišnja Ivana Stapić provela je godinu dana u samostanu jer je, kaže, osjećala poziv od djetinjstva. No, odustala je u trenutku kada je shvatila da joj život prolazi dok je ona u samostanu. Na prijavljivanje u show motivirali su je, kaže, budućnost i zdravlje. ‘Želja da imam onaj osjećaj kako mogu sve što poželim natjerao me, između ostalog, da se prijavim, ali i kandidati prve sezone’, kazala je Ivana, koja sebe opisuje kao hirovitu, osjećajnu osobu kojoj je obitelj uvijek na prvom mjestu. Ivana je u sretnoj vezi, a teta je dvjema djevojčicama, što je uvelike veseli. Mlada Splićanka nije zadovoljna svojom težinom jer ima 109 kilograma, koje je, priznaje, sakupila načinom života; stres, fakultetske obveze, nezdrava hrana, izlasci…, sve je to utjecalo na njezino zdravlje, a kako kaže, nije imala dovoljno motivacije niti brige za zdravlje da to promijeni. ‘Smatram da sam se sad suočila s tim koliko god sam mlada. Napokon sam shvatila koliko mi strašno zdravlje može nastradati. Volje itekako imam, motivaciju pronalazim u drugim ljudima, ali je želim pronaći u sebi!’, priznala je Ivana.

JELENA PUTNIK (35) ZAGREB

Jelena dolazi iz Zagreba, sretno je zaljubljena, ali za potpuno sreću ipak želi smršavjeti. Udebljala se nakon što se prestala baviti sportom, ali kaže da je cijeli život imala „višak“. Kilogrami joj stvaraju problem jer je često umorna i bezvoljna, a u Život na vagi dolazi s ciljem da trajno promijeni svoje prehrambene i životne navike, a ne da ostvari privremeni gubitak kilograma.

Pokušavala je smršavjeti i ranije, ali se internetske dijete nisu pokazale nimalo uspješnima. Smatra da dosad kilograme nije izgubila jer je imala teške životne situacije u kojima joj je vlastiti opstanak bio prioritet pa se nije stigla ni mogla baviti kilogramima. Iskreno priznaje da je dvaput gubila svoj dom te je morala kretati ispočetka, a tada je napustila i sport. Naime, Jelena je prošla kroz deložaciju, bolest majke, smrt oca, a morala se brinuti i za 95-godišnju baku.

JOSIP MARELJA (19) VIRJE

Josip radi kao vozač, što mu predstavlja najveći problem kada su kilogrami u pitanju. Zbog nestalnog posla kaže, ne stigne redovito niti vježbati niti paziti što jede. Većih zdravstvenih problema zasad nema, ali zbog upozorenja liječnika da bi dugoročno mogao imati ozbiljne probleme, odlučio je promijeniti svoj način života.

Velika motivacija mu je i činjenica da ga je bivša djevojka prevarila upravo zbog debljine te joj želi dokazati da svojim izgledom i šarmom može zavesti bilo koju djevojku. Također, kaže da njemu kilogrami ne predstavljaju problem, ali uvijek se boji što njegovi prijatelji u društvu misle o njemu te je li im nelagodno zbog njega.

PAŠKO KARLO (37) SPLIT

Paško Karlo ima 37 godina, dolazi iz Splita i privatni je poduzetnik. Paško se s viškom kilograma bori od 2004. godine od kada mu se zbog prekomjerne težine vidljivo smanjila kvaliteta života. Pašku je želja izgubiti 50 kilograma, a tada bi, kaže, mogao kvalitetnije provoditi vrijeme u igri sa svojom kćerkicom. Kao mlađi bavio se plivanjem, a bio je i juniorski prvak Hrvatske u prsnom plivanju te je dvaput, kao junior, nastupio za reprezentaciju. Najveća motivacija za prijavu u show mu je, otkriva, buduća supruga.

LUCIJA ŠARIĆ (23), ZAGREB

Lucija Šarić ima 23 godine i dolazi iz Zagreba, gdje radi i studira. Iako je Lucija u jednom periodu svog života smršavjela 30 kilograma, kile su se vratile, a najveća motivacija za prijavu u show joj je želja da ih izgubi. Lucija otkriva da je oduvijek imala problema s kilogramima te da, otkad zna za sebe, mora paziti što jede. Inače se aktivno bavi sportom te je natjecateljskog duha, a kaže da će joj izolacija u showu odlično doći ne bi li samu sebe disciplinirala s obzirom da jako voli izlaziti.

LJUBE BARTULOVIĆ (26), SPLIT

Ljube Bartulović dolazi Iz Kaštel Novog i ima 26 godina. U braku je i ima dvoje djece, a trenutno je nezaposlena. S viškom kila bori se od ranog djetinjstva, a kilogrami joj smetaju i ne može se normalno kretati. Voljela bi izgubiti 70 kilograma, ali raznovrsnim dijetama, koje je pokušavala, dolazilo bi do brzog gubitka motivacije. Ljube najviše motiviraju njezina djeca, ali i zdravlje koje joj je ugroženo zbog pretilosti pa su joj to jedne od glavnih stavki zbog kojih se prijavila, kao i to što bi vratila samopouzdanje i osmijeh na lice.

MANUELA ZALAC (39), SLAVONSKI BROD

Manuela Zalac ima 39 godina, živi u Slavonskom Brodu, a rođena je u Švicarskoj. Po zanimanju je učiteljica, a trenutno je nezaposlena. Manuela je u braku i ima troje djece, a problemi s viškom kila počeli su, priznaje, nakon trećeg poroda i traju deset godina. Najveća motivacija za izgubiti barem 30 kilograma su joj, kaže, njezina djeca i obitelj, naročito brat, koji ju je prijavio te i sam sudjeluje u showu.

Manuela bi željela biti više pokretljiva, a budući da su joj djeca već samostalna, sada je, kaže, pravi trenutak da počne raditi na sebi.

MLADEN IVIŠ (41), ZAGREB

Mladen Iviš ima 41 godinu,, trenutno je nezaposlen i dolazi iz Zagreba. Na njegovu prekomjernu težinu najviše je utjecao bivši posao i prestanak bavljenja sportom budući da je cijeli život trenirao košarku. Iako se i sada bavi tim sportom, priznaje da ga višak kilograma sputava da u njemu uživa kao prije.

NENAD BOJČETIĆ (34), SISAK

Siščanin Nenad Bojčetić ima 34 godine, po zanimanju je suradnik u nastavi Tehničke škole u Sisku. Nenadovi kilogrami zadaju mu problem od druge godine života, ali priznaje, tijekom Domovinskog rata i čestog boravka u skloništu, kile su se počele gomilati. Vrhunac debljanja je doživio kada je, prije 10 godina, dobio dijetu od liječnice obiteljske medicine za oporavak jetara zbog oštećenja od lijekova koje je uzimao kao dijete. Nenad bi želio imati normalan život; šetati, penjati se i igrati nogomet pa mu je to bio glavni razlog zbog kojeg se prijavio. Cilj mu je skinuti 65 kilograma.

SARA KLOBUČAR (23), ZAGREB

Sara Klobučar ima 23 godine, rodom je iz Požege s adresom u Zagrebu. Po zanimanju je veterinarski tehničar, a s viškom kila se bori zadnjih sedam godina, kada je krenula u srednju školu. Sara se tada nije dovoljno kretala, a najveći utjecaj na gomilanje kila bio je nakon prekida dugogodišnje veze te upisa u srednju školu u drugom gradu te svakodnevna putovanja u školu bez dodatnih aktivnosti. Najveća motivacija za prijavu u show joj je sport kojim bi se i dalje željela aktivno baviti, ali je višak kilograma u tome sputava. Trenira nogomet i stolni tenis, a priznaje da bi joj gubitak 40 kilograma itekako pomogao da ostvari sportske rezultate koje želi.

TOMISLAV BAŠIĆ (41), SLAVONSKI BROD

Tomislav Bašić je pravnik iz Slavonskog Broda, rođen u Švicarskoj. Ima dvogodišnjeg sina i u sretnom je braku, a u show se prijavio zajedno sa svojom sestrom Manuelom Zalac. S viškom kilograma bori se posljednjih 15 godina, a zbog tog viška ne može se kretati ni kvalitetno igrati sa sinom. Do 20. godine Tomislav se puno kretao te vozio bicikl, a glavna motivacija za prijavu mu je što bi volio ponovno osvojiti svoju ženu i biti bolji muž i otac.

VLASTA REHN (59), ZAGREB

Vlasta Rehn dolazi iz Zagreba, po zanimanju je trgovkinja i ima 59 godina. S prekomjernom težinom bori se, otkriva, od 2009. godine kada joj je umrla mama, a s viškom kila, kaže, izgradila je emocionalni zid i ne dozvoljava nikome da joj se približi. Razgovor s 12-godišnjom nećakinjom bio je za Vlastu prijelomni trenutak zbog kojeg se odlučila prijaviti u show te tako pokrenuti s mjesta. U mladosti se bavila rukometom, a natjecateljskog je duha te joj je želja skinuti 30 kilograma.

SINIŠA PŠAK (32), VARAŽDIN

Siniša Pšak ima 32 godine i dolazi iz Varaždina, a po zanimanju je soboslikar. S viškom kilograma bori se od malena, ali nakon srednje škole, priznaje, kilogrami su se počeli naglo skupljati. Siniša zbog svoje težine ima problema s kretanjem, ne može pomagati ukućanima u svakodnevnom poslu te se brzo umara, a želja mu je skinuti 50 kilograma. Da se prijavi u show, presudila je spoznaja da bi mogao imati problema sa zdravljem.