POBJEDNIK NOVOG BIG BROTHERA KUĆI ĆE ODNIJETI POLA MILIJUNA KUNA! Antonija Blaće ponovno će voditi show

Voditeljica Antonija Blaće vraća se u ulogu Big Brother domaćice, već je se počela spremati.

Na RTL-u uskoro kreće Big Brother, a kakav bi to show bio bez njegove domaćice, voditeljice Antonije Blaće! Antonija se punom parom priprema za novu sezonu i javljanje stanarima iz zagrebačkog studija Jadran filma, a da ima posebnu ‘vezu’ s Big Brotherom, otkrila je u promotivnom spotu, u kojem mu šapuće na telefon.

‘Istina je, Big Brother i ja smo stari prijatelji i to je jedan poseban odnos koji se ne može opisati. No, mogu vam otkriti što mi je šapnuo u slušalicu! Dakle, naše nove stanare očekuje 100 dana izolacije, a onaj koji pobijedi, kući će otići s pola milijuna kuna! Ali ono važnije je da mi je rekao kako mu je drago što me ponovno vidi’, otkrila je sa smiješkom Antonija.

Ipak, domaćica showa nije željela otkriti koje to spačke ove godine Big Brother priprema stanarima, no zasigurno ih neće nedostajati! Najpoznatiji reality show na svijetu prepun je iznenađenja, što ga i čini jedinim showom o kojem pričaju baš svi!