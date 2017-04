PLAVI TIM PRVI ISTRČAO MARATON I DOBIO NAGRADU: Može izabrati jednog od kandidata Crvenih u svoju ekipu!

Nakon šoka zbog Antine diskvalifikacije, kandidate je šokirao i Damirov povratak u kuću, ali ovoga puta kao člana Crvenog tima. I treneri su odlučili iznenaditi kandidate povratkom u svoje „matične“ timove – Mario se vraća među Crvene, Sanja među Plave. Vlatka je od sreće i zaplakala.

Iako su očekivali da će nakon povratka trenera dobiti lagane treninge, to se nije dogodilo jer su i Sanja i Mario procijenili da njihovi timovi mogu više i jače. Damir je odradio prvi trening s Crvenima, a nakon tjedan dana boravka izvan kuće vratio se s četiri kilograma više, no Mario mu to nije zamjerio te su se dogovorili da će zajedničkim snagama izgubiti još više kilograma.

Kandidatima su u posjet došli liječnik i nutricionistica kako bi im pojasnili probleme koje nosi pretilost. Tako je trenerica Sanja na sebe stavila teret težak nekoliko desetaka kilograma kako bi vidjela koliko je zapravo kandidatima teško svakodnevno funkcionirati, a Neven je iskreno priznao da želi smršavjeti kako bi mogao imati djecu i brinuti o njima.

Loša vijest





Marijana Batinić se kandidatima obratila viješću o novom izazovu – kandidati moraju trčati maraton! Jedini uvjet je da traka za trčanje ne smije nikad biti prazna, a kako članova Crvenog tima ima više, jedan od njih mora prijeći kod Plavih.

Ako pobijedi Plavi tim, ima pravo sebi izabrati jednog člana Crvenog tima, a ako pobijedi Crveni tim, mogu se riješiti najslabije karike.

Crveni tim je odlučio da teži kandidati, poput Nevena, Hane i Damira neće trčati nego će masirati ostale kandidate kako bi što lakše trčali. Plavi tim je, pak, smislio taktiku da će se mijenjati svake dvije minute.

Plavi tim uvjerljivo pobijedio!

Plavi tim je već dosta rano stekao prednost u kilometrima, što je stvorilo napetosti u Crvenom timu jer su znali da će u svakom slučaju izgubiti jednog od svojih članova. Plavi tim je na kraju bio presretan svojom pobjedom, a čestitali su im i članovi Crvenog tima.

Koga će Plavi odabrati u svoj tim, saznat će se u novoj emisiji Života na vagi u četvrtak u 20:10!