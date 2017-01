Otkako je početkom siječnja svoj rodni Split zamijenio Zagrebom, Ivanu se u potpunosti promijenio i način na koji provodi hladne dane u metropoli. I dok je u Dalmaciji uživao u suncu, morskom zraku i užrbanom tempu rada u kuhinji jednog restorana, sada cijele dane provodi na setu opijen mirisima i okusima delicija koje za njega pripremaju – drugi!

Ivan Pažanin već tjednima dijeli savjete i ocjenjuje jela kandidata koji se natječu za pobjedu u četvrtoj sezoni RTL-ovog kulinarskog showa. Njegov radni dan započinje već oko 8 ujutro kada stiže na set showa u zagrebački Jadran film. S obzirom da za Ivana jutro ne može proći bez barem jedne šalice kave, umjesto da je ispije na splitskoj rivi, nju mu glavom i bradom, direktno u sobu, donosi kolega Tomislav Špiček.

Potom svaki put uslijedi partija ćakule članova žirija koja se nerijetko okrene na šalu. Ivan ne krije da ne voli zimu, te da mu je u Zagrebu vječito hladno. Stoga se više nitko na setu ne čudi kada tik pored Ivana ugleda i – grijalicu! Gdje god je Ivan, tamo je i mali crni pokretni radijator.



Prije početka snimanja neizostavan je i posjet šminkerima i frizerima koji se brinu o Ivanovoj kosi i bradi, sada već njegovom zaštitnom znaku zbog kojih ga mnogi uspoređuju s Ragnarom iz popularne serije „Vikinzi“.

Snimanje nove epizode svakako je najbolji dio dana, što za natjecatelje, što za žiri koji kuša, komentira i ocjenjuje njihova jela. Ponekad se dogodi da kandidati skuhaju jelo koje toliko oduševi Ivana, da ga on s guštom ‘ukrade’ i pojede za vrijeme ručka. Snimanje može potrajati i do 10 sati u jednom danu, no za Ivana sve brzo prođe u zabavnom društvu Špičeka te Željke i Doris.

Ne propustite pogledati premijernu epizodu nove sezone gastro showa ‘Tri, dva, jedan – kuhaj!’ – u ponedjeljak, 30. siječnja u 21:15 sati na RTL-u!