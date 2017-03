PAŽANIN OPTUŽEN ZA BOJKOTIRANJE NATJECATELJA: ‘Ne znam koji je razlog, ali nas to neće pokolebati’

U večerašnjoj epizodi kulinarskog showa ‘Tri, dva, jedan – kuhaj!’ natjecatelji će poželjeti dobrodošlicu Žakline Troskot, novoj članici žirija, dok će već znanom Ivanu Pažaninu zamjeriti relativno niske ocjene, zbog čega će na setu početi šaputanja o njegovom bojkotiranju određenih parova.

Žakline će se odlično snaći u svom debitantskom nastupu u „Špičekovom showu“. Dijelit će savjete šakom i kapom jer je zadatak natjecatelja da pripreme jelo u kojem su najmanje tri vrste povrća te vrhnje za kuhanje kao glavna namirnica. Tijekom šetnje po setu Tomislav Špiček i Ivan Pažanin će od natjecatelja pokušati doznati znaju li oni uopće što pripremaju i na koji način jer bi, po njihovom mišljenju, kandidati to već trebali znati i žmirećki.

Ana i Tin primijetili su da je Pažanin danas posebno dobre volje. Upitavši ga kako se osjeća, Pažanin je priznao da je vikend iskoristio za odlazak na obalu, koja mu silno nedostaje.

PROMJENE U TRI, DVA, JEDAN – KUHAJ!: Željka Klemenčić napušta žiri i prepušta kuhaču Žakline Troskot



„Odlično sam! Lipo i odmorno. Napunio sam baterije doma, na suncu kao pravi Dalmatinac. Trebalo mi je malo D vitamina. Tako da sam danas spreman na udaranje…“, kazao im je Pažanin. Ana se ponadala da bi odmorni Pažanin danas mogao podijeliti odlične ocjene, no kako će se epizoda odmicati svome kraju, svi će shvatiti da je šarmantnom splitskom chefu teško ugoditi.

Pažanin će, za razliku od Žakline i Tomeka, večeras biti najstroži član žirija i većini natjecatelja podijelit će niske ocjene, počevši od trojke koju će dati Katarini i Ozani za pureći odrezak u umaku od naranče. Djevojkama se to nimalo neće svidjeti.

„Ne znam je li to zbog frizure ili zato što nemamo bradu ili zbog toga što ne koristimo maslinovo ulje… Ali nas Ivan definitivno bojkotira. Ali nas to neće pokolebati!“, kazala je Ozana, dodajući da će se ona i Katarina nastaviti boriti i do kraja tjedna dignuti na vrh ljestvice kao feniksi. Svoje je mišljenje podijelila i s Martinom, šapnuvši mu u uho da je sigurna kako i njega i Kristijana „Pažanin bojkotira“.

S obzirom da kandidati večeras kreću ‘od nule’, na vrh ljestvice ukupnih bodova dospjet će ili novi ili stari kandidati! O kome je riječ, ne propustite doznati u 21:10 na RTL-u.