PAŽANIN IM DAO ČISTU DEVETKU: Osvojile su ga svojom jetrom, nije ga uopće bilo briga za tuđa mišljenja

U ponedjeljak navečer natjecatelji RTL-ovog showa ‘Tri, dva, jedan – kuhaj!’ solidno su prošli s ocjenama za svoje janjeće jetre s voćem.

Katarina i Ozana nastavile su s nizom najboljih ocjena te još uvijek drže prvo mjesto na tablici ukupnih bodova, no Sanja i Morena im se opasno bliže.

Natjecatelji su se, manje-više svi, dobro snašli u pripremi recepta Tomislava Špičeka. I unatoč kritikama da su im se jetra presušila, da krostata nije hrskava te da je voće „ubijeno sjeckanjem“, žiri je dodijelio i jednu devetku te tri osmice. Doduše, ove visoke ocjene nisu sve otišle jednom paru.





Sve je osmice podijelio Špiček – Martinu i Kristijanu za dobro očišćena jetrica i izbalansirane kiseline i okuse, Zdravku i Moiri za sočnu jetru i lijepu prezentaciju tanjura te Sanja i Morena za majčinu dušicu, koju su same dodale jelu iako nije navedena u receptu. Pažanin je, pak, devetkom nagradio Ozanu i Katarinu, dok su Špiček i Žakline Troskot djevojkama dali šestice.

„Za mene je njihovo jelo bilo najbolje danas. Pazile su na balans okusa, kiselosti, tvrdoću jabuke… Na to danas nitko nije pazio osim njih svije. Jetricu su prezentirale predebelo, ali ako se tražilo rustikalno jelo, onda možeš očekivati da će tako biti i prezentirano. Jer tek tada ta opnica, krostata od sira i prezli dolazi do značaja. Njih dvije su, najvjerojatnije, do toga došle slučajno, ali mene to ne interesira. Meni je ovo jelo bilo odlično, čak i ona kapula koja je ostala malo živa, ali je bila dobro izbalansirana s jabukom i limunom“, objasnio je Pažanin razlog zbog čega je prijateljicama iz Zagreba dao tako visoku ocjenu, odajući kako ga ne zanima hoće li se itko složiti s njim i njegovim objašnjenjem.

Ozana i Katarina sada dijele prvu poziciju na tablici ukupnog poretka sa Sanjom i Morenom (ukupno 179 bodova), dok se Arsen i Željan i dalje nalaze na dnu tablice s ukupnih 160 bodova. Ako tako nastave s nizanjem odličnih ocjena, Ozana i Katarina bi mogle dogurati i do finala…