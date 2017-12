PAŠKO I MLADEN NAPUSTILI SHOW: Natjecatelji ne mogu vjerovati koliko su se promijenili od početka showa

Kandidati moraju odlučiti šalju li kući Paška, Mladena ili Sinišu, što im teško pada, ali čeka ih još jedan šok.

Marijana je kazala da u ovim eliminacijama postoji i crvena linija, što znači da onaj s najlošijim rezultatom automatski napušta show, a to je u ovom slučaju Paško, koji je ostvario 1,6 kg viška na vaganju. U kuću je ušao sa 156,9 kg, a izlazi 30,5 kg manje.

Kandidati sad moraju izabrati između Mladena i Siniše. Siniša je napisao Mladena jer nije ni imao drugu opciju, jednako kao što je Mladen napisao Sinišu. Tomislav je glasao za Mladena, a prevagnulo je što misli da je Siniši ipak potrebnije da ostane još u kući. Josip je svoj glas dao Siniši jer je sam tražio da bude nominiran. Jelena je nominirala Mladena jer je s njim imala nesuglasica. Sara je također svoj glas dala Mladenu jer smatra da je puno bliže svojoj željenoj kilaži nego Siniša, kojem je potrebnije da ostane u showu. Dorian je napisao Mladena te ga tako poslao kući. Ostao je još samo Goranov glas, a i on je nominirao Mladena te se našalio kako ga šalje Pašku da mogu uživati na medenom mjesecu. Mladen je u „Život na vagi“ došao sa 134,2 kg, a skinuo je 29,6 kg te se nada da će do finala doći do 90 kilograma.

Kandidati su dobili video u kojem ih Marijana podsjeća kako su kandidati prve sezone uspjeli u svom naumu da promijene život i brinu o prehrani i tjelovježbi. To ih je potaknulo da sami odrade trening, koji su složili iz dosad naučenog od Sanje i Marija.



U posjet im je došla Ana Bučević da im kao motivacijski govornik pomogne da uvide koliko su se i fizički i psihički promijenili od ulaska u kuću. Dorian je ostao zaprepašten kad je vidio razliku između svoje nekadašnje konstrukcije tijela i sadašnje pa je priznao čak i da se srami sebe starog. Siniša je prokomentirao da ne vjeruje kako sad izgleda u odnosu na početak, dok je Goran rekao da mu je najveća motivacija za trud sreća njegove djece, kojima je sada postao superheroj. Tomislav se zapitao kako je uopće mogao živjeti s desecima kilograma viška te se nada da će sada moći više vremena provoditi u igri i zabavi sa svojim sinom.

Jelena je prvo prasnula u smijeh kada je vidjela staru sebe pa je prokomentirala da je prije bila nesretna i da su kilogrami samo posljedica toga. Nakon što se vidjela u starom izdanju, Sara je rekla da joj se više nikad neće dogoditi takva situacija i da se ne želi dovesti u takvo stanje.

Pred kandidatima je novi zadatak. Djevojke čeka olimpijska šipka od 15 kg, dečke od 20 kg, te dvije kante u koje će im treneri ulijevati po 10 litara vode nakon što netko od kandidata, kojem pitanje bude postavljeno, a oni točno odgovore, odluči da se baš tom kandidatu ulije voda.

Kandidatima pitanja baš i nisu bila lagana pa su Tomislav, Goran i Josip dali krive odgovore i tek je Jelena dala točan odgovor da je srce mišić koji najviše radi u ljudskom tijelu te je odlučila da se 10 litara vode doda na Josipova leđa. I Sara je nakon točnog odgovora 10 litara dala Josipu.

Goran je svojih 10 litara vode dao Jeleni, što ju je šokiralo. Josip je također svojih 10 litara dao Jeleni, baš kao i Tomislav. Josip se sve teže nosio s kilogramima na leđima te je na kraju prvi i odustao od zadatka.

Marijana im je najavila da se pravila mijenjaju pa su za netočne odgovore počeli dobivati kaznenih 10 litara vode. Na kraju je kao pobjednica u zadatku izašla Sara te je dobila kilogram prednosti na sljedećem vaganju, a Gogo je priznao da joj je pustio jer smatra da će njoj taj kilogram na vaganju značiti više nego njemu.

