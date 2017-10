PAO JOŠ JEDAN ZLATNI GUMB! Martin (17) je pokazao svoj supertalent na violončelu i harmonici i osvojio publiku

Martin je na violončelu i harmonici priredio pravi spektakl, a Janko Popović Volarić na to nije mogao ostati ravnodušan.

Martin Kutnar (17) je u drugoj epizodi Supertalenta pokazao je svoje umijeće sviranja harmonike i violončela i uz skandiranje cijeloga studija zaradio zlatni gumb koji je stisnuo Janko Popović Volarić.

“Kad sam došao u ovo sve, nadao sam se da će se pojaviti netko kao Martin. Tresao sam se cijeli, rasplakao sam se skoro”, kazao je Janko koji je svoje oduševljenje Martinovim nastupom pokazao dignuvši se na noge zajedno s Martinom i Majom.

Davor Bilman je ostao sjediti, no objasnio je i zašto.



”Martine, jedini razlog zašto ja nisam ustao je taj što sam ja htio pritisnuti taj zlatni gumb, ali me Janko preduhitrio, tako da apsolutno bravo! Kao što Maja kaže da je kod mene teško izazvati neku emociju, ti si bio najbliže tome”,objasnio je.

Na Martinino pitanje što bi napravio s nagradom ukoliko ju osvoji, Martin je kazao kako bi si kupio vlastiti instrument.

”Bio mi je užitak svrati i zabaviti publiku! Presretan sam!”, dodao je Martin, još uvijek u nevjerici.

‘Ovo nije svijet vidio’

U nevjericu je žiri dovela i natjecateljica Matea Bošnjak koja je otpjevala pjesmu Bonnie Tyler Holding Out For A Hero, a svojim talentom najviše je oduševila Martinu koja joj je poručila: ”Pa ovo nije svijet vidio! Imaš 17 godina i imaš vokalčugu! Toliko si bezobrazno, prepotentno donijela tu svoju interpretaciju i to mislim najpozitivnije moguće.”

Maja je također bila impresionirana njezinim nastupom, a Davor je zaključio da Matea pjeva cijelim tijelom.

Jednako oduševljenje nastupom žiri je pokazao i prema sestrama Ramljak, čiji ih je nastup naprosto izuo iz cipela.

”Ja sam preoduševljena. Ti kad pjevaš, to je neki božanski glas. Ja ne znam kako se to dogodilo. Ne znam kako mi za tebe već nismo čuli i zašto se ovaj nastup nije dogodio prije”, kazala je Maja sestrama Dariji i Anni Mariji, dok im je Martina poručila: ”Sestre Ramljak, dobrodošle u hrvatski Supertalent!”

Kako to izgleda kada šestogodišnjak otpjeva pjesmu Miše Kovača i pritom nastup upotpuni njegovim scenskim pokretima, gledateljima je uprizorio maleni Gabrijel Čačić kojega je otac Josip pratio na klavijaturama.

”Imaš tu pozornicu u sebi, vidi se da vladaš s tim!” poručio mu je Davor, a Maja je dodala: ”To može Gabrijel i Mišo! Ja te apsolutno želim vidjeti i sljedeći put, i tebe i tatu i dovedite sve koje hoćete!”

Otplesali do polufinala

Svojim cipelicama za step atmosferu u studiju zažarila je četveročlana ekipa Step boys. Martina im je rekla kako plešu na svjetskoj razini i da ne može dočekati da ih ponovno vidi, Maja je zaključila da im uopće ne treba glazbena podloga jer ”dišu kao jedno”, a Davor je kazao:

”Posebno mi se sviđalo to što u niti jednom trenutku niste bili dosadni. Iako nisam nešto pretjerano ljubitelj stepa, cijelo vrijeme ste držali moju pažnju, tako da velika pohvala.”

Dvojac iz Slovenije, poznat pod imenom F&B acrobatics, oduševio je sve prisutne u studiju svojim akrobacijama na hoverboradu.

”Van svake pameti, suludo! To je upgradeana vrsta streetwork outa. Jel’ tome postoji naziv ili je to vaša izmišljotina?” priupitala ih je Martina, koja je kao i ostatak žirija ostala bez teksta.

Zanimljiv nastup osigurao je i Angelo Švec, mlađi brat streetwork outera Mateja i Danijela koji su prošle sezone nastupali na Supertalentu pod imenom Street Brothers.

”Imam jednu želju da idući nastup traje malo duže”, zaželjela je Maja koja nije propustila priliku popeti se na pozornicu i dotaknuti mišiće Angelovog brata Danijela koji mu je bio podrška u backstageu.

”Čovječe, ovdje možeš sir naribati!” oduševljena je bila Maja.

Unatoč tome što je demolirao cijelu pozornicu, Mr. Hammerhand također je od žirija dobio 4 DA. Muhamed Kahrimanović, umjetničkim imenom Mr. Hammerhand, izveo je svoj performans pozvavši sve članove žirija na pozornicu. Prva je asistirala Martina dok je Mr. Hammerhand razbijao boce i daske golom rukom držeći jaje u istoj ruci bez da se razbije.

Potom je pozvao Janka koji je zajedno s njim bejzbolskim palicama razbijao limenke piva. Maju je pozvao da s njim popije sok kokosa koji je on prethodno razbio, također golom rukom. Posljednji na pozornici pridružio mu se Davor koji je zajedno s njim razbijao kokse.

Martina opet bez dlake na jeziku

Nastup natjecateljice Sare Seifert izazvao je posebnu pozornost žirija. Predstavila se talentom twerkanjem koji je oduševio Maju, Davora i Janka koji su joj dali DA, dok Martina nije bila blagonaklona prema njezinom talentu te joj je stisnula X.

”Moje dijete kada bi došlo doma s idejom da se ovim bavi, naprosto ne bih mogla dati podršku”, komentirala je Martina, dok je Davor stao u Sarahinu obranu kazavši: ”Ja razlikujem nekoliko stvari u tvom nastupu. Što se tiče toga da li se to nekome sviđa ili ne, je li to pristojno ili ne, gluteus je isto dio tijela kao i glasnice za proizvodnju zvuka. Ja znam da je to jako teško i to što radiš je definitivno talent za koji treba imati hrabrosti da se napravi. Meni se to sviđalo.”

Tri DA i jedan NE dobio je također i Viteški red sv. Nikole koji se predstavio streličarstvom. U jednom trenutku natjecatelji su zamolili Maju da dođe na pozornicu i stavi jabuku na glavu koju bi oni potom pokušali skinuti strijelom, a nakon što su rekli da se samo šale, Maja je odahnula.

”Pod uvjetom da me ne zovete na binu, dovedite sve i idemo sljedeći put to razvaliti.”

Četiri X-a žiri je dao natjecateljima Muji Memiću, Draganu Mediću i Princu Georgeu. Mujo Memić predstavio se sevdahom, no njegovo pjevanje nije zaintrigiralo žiri. Dragan Medić pjevao je pjesmu Marija Magdalena svoje omiljene pjevačice Doris Dragović, no nije uspio impresionirati žiri.

”Dragane, mislim da vi imate jedan veliki talent, možda ga niste svjesni, a razlog zašto nisam pritisnuo odmah ovu tipku je vrlo jednostavan, jer sam uživao u tome da vidim koliko vaše pjevanje nervira kolegicu Martinu”, otkrio je Davor.