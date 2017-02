PALA JE OKLADA! Evo zašto je Špiček spreman ‘gol do pasa trčati do bana Jelačića’

S obzirom na to da je večeras kuhinja showa “Tri, dva, jedna-Kuhaj!” rezervirana za sukob titana, članovi žirija će imati dovoljno vremena da se, osim kandidatima, pozabave jedni drugima.

Dok će Sanja i Željko te Martin i Kristijan svojim jelima pokušati očarati žiri, Špiček će svojim dosjetkama i provokacijama pokušati očarati Pažanina. Ili ga izbaciti iz takta, ovisi o kutu gledanja.

Pažanin je sam kriv jer je isprovocirao Špičeka izjavom da njegova majka radi najbolju orahnjaču.

“Nemoj da je sad naručim iz Splita za sljedeću emisiju“, samouvjereno je rekao Pažanin.



„Teške su to riječi“, upozorila ga je Željka, no ovaj se nije dao smesti, a priliku da ga bocne je odmah iskoristio Špiček.

„Pazi, to si na televiziji rekao! Nema šanse da ju doneseš, da ju mama ispeče i pošalje iz Splita. Niti najmanje se ne bojim tebe ni orahnjače, mislim da ništa od toga. Ja se skinem do pasa gol i trčim do bana Jelačića odavde ako ta orahnjača dođe“, obećao je Špiček.

“Mislim da me Špiček krivo procijenio, ne shvaća koliko mi je lako otići za Split. A sad tek imam dodatni razlog. Majka je već u niskom startu“, dodao je Pažanin kojeg je Špiček nastavio zezati, ovoga puta u dosluhu sa Sanjom.

Osim što će biti upletena u Špičekove sitne provokacije, Sanja će sa svojim kulinarskim partnerom Željkom u „sukobu titana“ večeras braniti boje tima Grad. Tim Selo predstavljaju Martin i Kristijan, a parovi će imati 75 minuta za pripremu toplog predjela, glavnog jela i deserta. Hoće li Istrijani opet odnijeti pobjedu ili će ovoga puta ona pripasti Sanji i Željku, doznajte u 21:30 na RTL-u!