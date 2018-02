OVOG PUTA NIJE POKAZAO NIČIJU BRADAVICU: Timberlake oduševio nastupom na Super Bowlu, ali ovo mu svi zamjeraju

Timberlakeov nastup dobio je uglavnom pozitivne kritike, iako su se gledatelji žalili da uopće nisu čuli što pjevač pjeva. Vrhunac njegova nastupa bilo je kada je odao počast pokojnom Princeu.

Nastup Justina Timberlakea u poluvremenu Super Bowla bio je jedan od najiščekivanijih nastupa posljednjih nekoliko godina, uglavnom zahvaljujući tome što je prije 14 godina pjevač napravio veliki skandal. Naime, tada je nastupio s Janet Jackson, kojoj je u jednom trenutku strgnuo komad odjeće pa je pjevačica pred cijelim svijetom pokazala bradavicu. Taj je događaj ostao poznat kao ‘Nipplegate’, a o njemu se priča i dandanas.

No, iako ovoga puta nikoga nije skinuo, Justin je ponovno uzburkao vode. Naime, mnogi se žale da je ozvučenje bilo poprilično loše. Ipak, konačna presuda je da je Timberlake bio vrlo dobar, a najviše je oduševio kada je odao počast preminulom Princeu. To nimalo ne čudi s obzirom na to da je Prince rodom iz Minneapolisa, u kojem se ovaj sportski spektakl održavao. Justin je njemu u čast otpjevao I Woul Die For You, dok je kraj njega na velikom platnu projektiran lik preminule glazbene legende. Dvorana je svijetlila ljubičasto, što je bila Princeova zaštitna boja, a kamere su pokazale da je gradom pomoću svjetala iscrtan njegov znak.



Timberlake je izveo medley svojih najvećih hitova, kao što su Filthy, SexyBack i Cry Me A River, a tijekom čitavog nastupa je još jednom pokazao da je izvrstan plesač.

Pogledajte njegov nastup: