OVO NISU OČEKIVALI: Marijana Batinić iznenadila par iz ‘Ljubav je na selu’

Voditeljica showa Ljubav je na selu, Marijana Batinić, posjetila je prošlogodišnje farmere Mihaela Sklizovića i Saru Hrnčić.

Da Marijana Batinić, osim što spaja usamljena srca farmera zna i što znači biti dobra domaćica emisije, dokazala je ovih dana kada se zaputila u Slavoniju, točnije Rakitovicu, ne bi li iznenadila prošlogodišnjeg farmera iz RTL-ove dokumentarne sapunice Ljubav je na selu, Mihaela Sklizovića i njegovu zaručnicu Saru Hrnčić.

Naime, Mihael i Sara postali su roditelji sinčića Borne prije četiri mjeseca, a “Kupidova vila” odlučila ih je iznenaditi posjetom.

“Uvijek mi je drago posjetiti farmere kojima sam na neki način uspjela pomoći da pronađu svoju srodnu dušu! Vidjeti da se iz naše emisije mogu roditi ovako lijepe ljubavi koje na kraju završe i novim članom obitelji, ma nema ljepšeg”, priznala je Marijana.

Sličnih riječi bio je i Mihael.

“Marijana nas je jako iznenadila svojim dolaskom, a osim što nas je došla vidjeti, donijela nam je i poklon za sinčića! Još više nam je drago što je došla do nas s obzirom da je ona bila ta koja je “kumovala” našim zarukama te bila prisutna kada sam zaprosio Saru”, kazao je Mihael, dodajući da su Sara i on počeli pratiti i novu sezonu Ljubav je na selu, koja se na RTL-u emitira od ponedjeljka do srijede, od 21.10 sati.

“Nadamo se da će i u ovoj sezoni netko imati sreće kao i mi, i pronaći svoju ljubav”, zaključio je Mihael.