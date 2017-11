‘OVO JE VALJDA PRVI PUTA DA SE SLAŽEM S MARTINOM’: Dječak od 6 godina podijelio publiku Supertalenta

Nakon 10 točaka u prvoj polufinalnoj večeri emisije ‘Supertalent’ u finale su prošli Martin Kutnar i Step Boys.

Martin Kutnar, koji je virtuoz na violončelu i harmonici, odradio je spektakularan nastup. Njegova točka posebno je oduševila Janka koji mu je zlatnim gumbom osigurao prolazak u polufinale. “Presretan sam da sam imao priliku stisnuti zlatni gumb. Oduševio me opet. Ti si stvarno genijalac i za mene si apsolutni pobjednik. Želim jednog dana sjediti u Lisinkom i reći da sam mrvicu sudjelovao u tvom uspjehu”, rekao je Janko Popović Volarić.

Maja Šuput ostala je šokirana činjenicom da Martin još uvijek svira na posuđenim instrumentima pa mu je zajedno s ostalim članovima žirija odlučila kupiti instrumente. “Kupio si me svojom energijom koja me podsjeća na mene samu. Imaš taj zvjezdani moment. Ako netko zaslužuje te instrumente to si ti. Ne možeš svirati na tuđim. Moraš imati svoje”, kazala mu je Maja s kojom su se složili i njezini kolege, prenosi Dnevnik.hr.





Unatoč pohvalama Martina je Martinovom nastupu našla i zamjerku. “Iznimno me fascinira tvoja karizmatičnost, osobnost i strast kojom prilaziš ovom poslu. Ti si muzičar jedne nove generacije, ovo je nešto što na velika vrata ulazi na svjetsku glazbenu scenu. Ipak, mrvicu si me razočarao jer si me na početku uveo u jedan izniman čaroban svije ti i na trenutak sam mislila da će me emocije savladati i onda si me razbudio sa sirenama”, rekla je Martina i izazvala negodovanje publike.

Majstori stepa pod nazivom “Step Boys” mističnom, mračnom, ali i izuzetno atraktivnom točkom stigli su u polufinale. Svojim nastupom želja im je, kako kažu, popularizirati step, a ukoliko pobjede već znaju i u što bi uložili novac. “Kupili bi steperice jer su nam ove već istrošene”, poručili su dečki koji su svojom točkom pobrali ovacije publike.

“Dečki, imala sam osjećaj da gledam nastup na Eurosongu. Tako je to izgledalo. Savršeno, moćno, fantastično. Ako ću ikada pjevati na Eurosongu vi ćete plesati za mene”, kazala im je Maja. “Ja nisam bila na Eurosongu, bila sam na Broadwayu ili West Hamu. Fascinira me vještina, ali i usklađenost. Vi ste apsolutno svjetska klasa”, nadovezala se Martina.

“Nikada ne bih živio kao susjed kraj mjesta gdje vi vježbate, ali bih kupio godišnju kartu za vaše nastupe”, poručio im je Bilman. “Ovo je toliko teško.Fantastični ste, svaka vam čast”, dodao je Janko.

No, publiku je definitivno najviše podijelio šestogodišnji Nino Avdić. Jedan od najmlađih kandidata ove sezone u polufinalu se našao u ulozi malog agenta 006 kojem je zadatak bio svojim znanjem spasiti svijet. Maleni geograf i ovog puta pokazao je koliko je sjajan u raspoznavanju gradova i država i pobrao simpatije žirija.

“Odlična ti je bila ova predstava. Sa 6 godina znaš puno više od mene sa 37. Uspio si pobijediti samog sebe. Svaka čast “, poručio mu je Janko. Martina, koja je na audiciji bezuspješno pokušala ispraviti Ninu, ovog puta bila je suzdržana. “Nemam potrebu više riskirati. Doista sam bila u uvjerenju da si u krivu, ali lijepo je kad dijete od 6 godina nauči ženu od 42 godine da ne trči pred rudo. Oduševljena sam i fascinirana. Nadam se da ćeš nas i dalje učiti”, izjavila je Martina.

Svojim šarmom, ali i izgledom Nino je s nogu oborio i Maju Šuput. “Izgledaš prekrasno, apsolutno sam zaljubljena u tebe”, kazala mu je Maja, a oduševljenje nije krio ni Bilman. “Malo sam se uplašio nakon tvoje izvedbe. Ti si doktor, majstor”, poručio mu je.

Nastup u showu Nini je donio i veliku popularnost pa nam je i sam Nino priznao da ga često prepoznaju na ulici i dovikuju mu “Nino, legendo!”. Svojim večerašnjim nastupom ove uzvike definitivno je i opravdao.

Na Facebooku se povela zanimljiva rasprava pa je tako Rita napisala: ‘Ovo je valjda prvi put da se slažem sa Martinom.

Mali je slatki i sve, ali djetetu od 6 godina nije mjesto u ovakvoj emisiji. Dijete na živo spava, bez riječi je. Ne znam dal’ su to roditelji nadobudni ili šta.

Nije to nikakav talent. Zna se da dječica upijaju kao spužve. Zato bi i ja glasala to ove druge’.

Ivana je dodala: ‘U potpunosti se slažem s Vama, treba postaviti donju dobnu granicu za ovakav show. Ne ulazeći u to da li maleni ima talent ili ne, njegova reakcija nakon proglašenja je pokazala da on apsolutno nije svjestan gdje je ni sto se dešava oko njega. To je dijete od 6 godina, cijeli život je pred njime i imat će još X prilika da pokaze sve sto zna, ali sad je jednostavno premlad za sve ovo…’

No, Marac ima potpuno drugačije mišljenje te tvrdi: ‘Martina je doslovno prekinula snove mladom natjecatelju,meni ples nije nikakav talent ,a pogotovo te grupice i tooo..Mali je definitivno talent i to stoji …i zato se zove natjecanje SUPERTALENT!!!!’

Korisnik Petar se pak odlučio malo napasti ljude riječima: ‘Ko si ti da komentiraš dijete koje je deset puta inteligentnije od tebe? Nemaš pojma šta pišeš. To mi je najjače kad uličarka i klošarka piše o stvarima koje ne razumi. Koja to djeca upijaju kao spužve i šta upijaju? Profesori zemljopisa ne znaju sve to šta mali zna, gleda sam ih po kvizovima kako padaju na takvim pitanjima iz svoje struke i zato ne seri. Šta će tvoje dijete naučit? Neće do kraja puberteta znat kako se zove.’

Svoje mišljenje ponudila je i Ajša: ‘Takav show ni nije za dijete. Koliko god to bio talenat, dijete je u godinama kad mu najviše treba ljubav, pažnja i mirno i sretno djetinjstvo, a ne razočaranje, osjećaj da nije dovoljno dobar, osjećaj odbacivanja itd…’

Ana je podijelila svoje razočaranje: ‘Ja ne razumijem,je l’ ovo natjecanje za pjevanje i plesanje ili za SUPERTALENT?? Ako supertalent nije dijete koje sa samo 6 godina zna stvari koje ne znaju odrasli,onda ne znam šta je… svaka cast dečkima sa stepom ali naspram malog to nije nikakav supertalent… ove godine samo razočaranja u žiri i sami šou’.