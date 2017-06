‘OVO JE SILOVANJE GLAZBE! KOJE PRENEMAGANJE, ONA JE POTPUNI PROMAŠAJ’: Ana Gruica na meti kritičara

Ana Gruica opet je svojim nastupom u showu ‘Tvoje lice zvuči poznato’ izazvala negativne reakcije javnosti.

Splitska glumica Ana Gruica sinoć je u emisiji ‘Tvoje lice zvuči poznato’ utjelovila pjevačicu Katy Perry. Iako je od žirija dobila najviše ocjene do sada, dio gledatelja smatra da je njezin nastup bio čista katastrofa te su na društvenim mrežama zavapili i pitali se je li žiri gluh i slijep.

“Zašto se Grujicu toliko forsira? Žiri, nešto vas je sluh napustio večeras?”, glasio je jedan od komentara gledatelja.

BILA JE TO DUPLA DOZA SEKSEPILA: Urnebesni Daniel Bilić opjevao kara-karanfile kao Nives, Mario pao sa sofe od smijeha



“Najbolje isključiti ton, žena izgleda super, ali brate mili ko da joj je slon prdnija u uši”, “Prenemaganje, mrmljanje teksta i potpuni promašaj sezone. Ok, nema sluha, ali barem da se trudi. Ovo je silovanje glazbe. A žiri se toliko sprda s njom da je to prestrašno”, “Žena koja je toliko netalentirana od glume, plesa, pjevanje neću niti komentirati, a uvjerena da je naj u svemu, e tome se ja divim! Triba i to znati. Uvati se ženo utega i mrtvog dizanja, nadam se da bar to ispravno radiš”, nadovezali su se drugi.

“Gruica je zadnja po bodovima. Ok. Najlošija je što znači da se nalazi na mjestu koje je zaslužila. Što bi još trebalo napraviti? Otkinuti joj glavu jer nema sluha, izvesti je na stup srama, istjerati iz države… da bi pojedinci prekinuli kenjat iz emisije u emisiju. Naporni ste više s tim jedno te istim sranjima i pljuvačinama”, zaključila je jedna gledateljica.