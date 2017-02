‘OVO JE KATASTROFALNA GREŠKA!’: Žiri Tina počastio osmicama, a potom mu očitao bukvicu!

U ponedjeljak navečer u moru osrednjih ocjena slavili su oni natjecatelji showa ‘Tri, dva, jedan – kuhaj!’ koji se dosad nisu baš iskazali – Ani i Tinu te Moreni i Nini na kuhačama strogog žirija osmjehnule su se osmice! Međutim, Tina su ukorili i zbog katastrofalne pogreške kod tuđeg jela!

U posljednjem nastavku RTL-ovog gastro showa natjecatelji su pripremali jednostavna jela za ručak, tzv. gablece, ali po principu novog zadatka – kuhaš svoje jelo, a kad Doris zazviždi, seliš se na tuđu radnu jedinicu i nastavljaš s kuhanjem ‘tuđeg’ jela. Tin i Ana napravili su dobru pripremu svojih faširanaca s krpicama sa zeljem, tako da drugi natjecatelji nisu imali problema nastaviti s kuhanjem istog, što je žiri ocijenio s visoka 23 boda!

Međutim, Tin je uspio napraviti kiks kod Sanje i Željka! Prekratko je pržio pohanu piletinu na ulju, a Sanja i Željko su pred žiri donijeli sirovo meso koje je Željku Klemenčić, Tomislava Špičeka i Ivana Pažanina izbacilo iz takta. I dok jePažanin kazao kako nema što komentirati i da se dogodila katastrofalna greška jer jelo nije bilo zgotovljeno kako treba, Željku je šokirala činjenica do koje je mjere piletina bila sirova: „To nije bilo krvavo samo uz kosti, nego je poh bio ispečen, a meso je potpuno sirovo iznutra“.





Tin je priznao da je on pekao to meso, no tvrdio je da mu je Sanja rekla kada se treba maknuti s tave. Njihovu ispriku prekinuo je Špiček odmahnuvši rukom komentirajući: „Dječji vrtić!“.

„Fala vam, Sanja i Željko… Možete ove tanjure odnijeti Tinu da vidi. A ovo vam ne možemo ocijeniti. Ja bih nulu dao, to ne treba ocjenjivati. Neću dati niti bod!“, kazao je Špiček prije nego li je na kuhači kredom ispisao nulu, baš kao i Pažanin.

Nina i Morena također su dobile 23 boda od žirija koji je bio zadovoljan njihovim gulašem od lignji, dok su Moira i Zdravko dobili 22 boda za svoju musaku i grčku salatu. Jesu li natjecatelji ovim odličnim ocjenama dobili vjetar u leđa, doznat ćemo sutra u novoj epizodi ‘Tri, dva, jedan – kuhaj!’.