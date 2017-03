OSVOJILA IMUNITET OD ELIMINACIJE: U strahu da nije dovoljno smršavjela, Gabrijela pojela krafnu da se spasi

U drugoj epizodi ‘Života na vagi’ kandidate je dočekalo mnoštvo uzbuđenja. Darjan je bolestan i ima temperaturu, a ako bude duže bolestan neće gubiti kile kako bi trebao, a to će utjecati na cijeli tim.

Neki, pak, nikako nisu mogli ustati. Grizli je budio Antu, ali čak ni prijetnje nisu pomogle.

Hana je sretna jer ide trenirati. Trenerica Sanja je odmah izdvojila Anu kao odličan primjer osobe koja je zagrizla i ne pušta.

I Marijov i Sanjin trening bio je naporan, no svi se trude.



‘Damir je jučer jedva prohodao pet minuta, a čovjek je danas napravio trening s intervalima od sat vremena!’ rekla je Sanja. ‘Moraš si staviti neke ciljeve pred sebe. Stavio sam si 20 godina zdravog života ispred sebe, ali i želim biti deda danas, sutra’, rekao je Damir.

Stiglo je vrijeme za prvo Iskušenje. Marijana ih je podijelila po šestero u grupe. Imunitet osvaja onaj koji pojede najviše krafni. Prvih šest nije pokleknulo. ‘Niti u jednom trenutku mi nije palo napamet da ih pojedem’, rekla je Nedjeljka. ‘Mislim da mi ne treba imunitet jer režem na pola obroke koje nam već izvažu’, komentirala je Hana.

‘Zbog imuniteta da netko pojede krafnu, ne kužim?’, rekao je Leonardo. No Gabi je pokleknula i pojela jednu krafnu. te tako zaradila sebi imunitet budući da, iako se trudi i vježba, ima osjećaj da nije skinula puno kilograma pa ju je bilo strah da će vaga pokazati da je izgubila najmanje.

Njezin tim bio je podijeljena mišljenja o tom postupku, i dok su je neki podržali, Leonardo je rekao da je jako ljut na nju jer su ipak tim, a ona je sada sve njih dovela do toga da na vaganju mogu izgubiti od crvenog tima. Na kraju se rasplakala, no utješila ju je Ana. ‘Peče me savjest jer sam pojela tu krafnu’, priznala je.

Kada je Sanja okupila svoj plavi tim, Gabi je dobila pohvalu! ‘To samo znači da si odlučila ostati u ovoj kući i raditi na sebi. Bravo! Gabi i ja ćemo nakon našeg zajedničkog treninga potrošiti 120 kalorija, koliko je unijela tom krafnom, rekla je Sanja.

‘Što imaš za reći Silvija na tajna jedenja noću?’, upitala je Sanja Silviju kada su se svi okupili. ‘Kakva tajna jedenja?’, upitala ju je Silvija. ‘Po noći – tepsija s krumpirom, grickanje badema i oraha po cijele dane..?’

‘To s krumpirom je bila zafrkancija, ali nisam ja bila jedina koja je jela krumpiriće. Bila sam pod stresom i gladna i desilo se, eto, neću više nikad’, rekla je Silvija, a Sanja joj je rekla da će i s njom napraviti ekstra trening.

Došao je red i na ‘last chance workout’. ‘Brutalan trening, bit će težak, to je trening uma, a ne samo tijela’, objasnila je trenerica Sanja te dodala da im je to posljednja šansa prije vaganja koje je sutra, kada će netko izaći iz kuće.

Kod trenera Marija su neki morali sjesti. ‘U jednom momentu me u predjelu bubrega grč uhvatio i nisam mogla udahnuti. Ja sam kriva što sam si dozvolila ovako nešto, tako da nisam ljuta na Marija nego nasebe’, rekla je Mirjana.

Damir je na treningu izjavio da mrzi Sanju jer ga maltretira, a ona ga hvali. ‘Damir se nakon par dana uključio na pola programa normalnog treninga, što me oduševljava. Njegova volja je izvan pameti i tom voljom radi tektonske pomake’, izjavila je Sanja.

U crvenom timu svi su ponosni na Nevena jer je, kako su rekli, ‘razvalio’. ‘Ponosan sam na sve vas jer ste odličan posao odradili u ovih par dana’, rekao je Mario.

Za to vrijeme Gabi je morala’ odraditi’ krafnu, a iako joj je bilo teško, svi su bili uz nju.

Uslijedilo je i prvo vaganje. Mirijana je prva stala na vagu i izgubila je 3,7 kg odnosno -3,5% masnoće, pa je sa 105,8 ‘pala’ na 102,1 kilogram. Nedjeljka je sa 112,9 pala na 109,2. Hana sa 138,3 na 135,1 kg. ‘Da je vaga pokazala nula, otišla bih isti tren doma!’, komentirala je Hana.

Onaj tko je oduševio gubitkom kilaže bio je Marko, koji je sa 129,7 pao na 123,6 kilograma! ‘Mogu bolje, jer poznajem sebe i svoje tijelo. Ja ispod svog sala imam solidnu mišićnu muskulaturu koja će pojesti ovo moje salo koje sam natovario na sebe’, rekao je samouvjereno Marko nakon vaganja.

Grizli je sa 169,7 kilograma pao na 166,9 što je iznenadilo neke od kandidata pa su komentirali da su se nadali da je izgubio više. ‘Realno gledajući, to je dobar rezultat’, rekao je. ‘Mogao je dati mrvicu više od sebe’, komentirali su Mirijana i Vedran.

Gabrijela je bila u strahu da će razočarati svoj tim, ali vaga je pokazala drugačije. Sa 183,7 kilograma, pala je na 178,2, pa je tako izgubila 5,5 kilograma, odnosno 3,0% što je razveselilo baš sve pa su ponovno potekle i suze. (ZNV Gabi vaganje)

Skinuo preko devet kilograma!

Marijana je primijetila da i Damir i Neven stoje na nogama cijelo vrijeme. Ante je, pak, bio jako uzbuđen prije vaganja. Ipak, skinuo je 4,6 kilograma. Darjan je skinuo kao i Marko, čak 6,1 kilogram!

Vedran je sa 157,6 kilograma pao na 148,3 i tako skinuo 9,3 kile!!

Damir je bio presretan svojim rezultatom – izgubio je 5,4 kilograma. ‘Ne sjećam se kad sam izgubio pet kilograma, ja sam sad izvukao pouku, na teži način, ali jesam!’, izjavio je Damir. Katarina je bila najbolja od svih cura, izgubila je 6,9 kilograma.

Ana je sa 109,1 pala na 104,6. ‘Ja inače tri kile skidam mjesec dana, tako da je ovo fantastično’.

Ivan je bio sljedeći, a vaga je pokazala da je izgubio 6,5 kilograma. Leonardo je izgubio 5,5 kilograma, a Neven, koji je najteži kandidat u kući, uspio je izgubiti najviše, čak 9,7 kilograma!

Silvija se ne sjeća kad je zadnji put bila ispod 100 kilograma, a sada je sa 102,5 napokon pala na 99,8 kg pa su joj potekle suze radosnice. Vlatka je skinula 3,3 kilograma, Marin također toliko.

Crveni tim, koji je sveukupno imao 1320,6 kilograma skinuo je 50 kilograma pa sad imaju 1270,6. A plavi tim

je imao 1216 kilograma, a sada imaju 1173,8 . No, kilogrami nisu bitni, već postotak tjelesne mase. Tako je crveni tim izgubio 3,8%, a plavi 3,5% tjelesne mase i pobijedio plavi tim.

Na red dolaze eliminacije, a koga će izbaciti plavi tim iz daljnjeg natjecanja, ne propustite pogledati već sutra od 20 sati na RTL-u.