OMRAŽENA NATJECATELJICA: Gruicu ovog puta čeka težak zadatak: ‘Oduševljena sam i zgrožena u isto vrijeme’

Nakon što smo u prošloj epizodi vidjeli dvostruku transformaciju Bojana Jambrošića u Jacquesa Houdeka i Doris Dragović, ove nedjelje gledatelje hit showa Tvoje lice zvuči poznato očekuje još jedan duet uz pomoć nove tehnologije koja je oduševila gledatelje, a to je hologramski prikaz jednog od nastupa.

Gljiva je Ani Gruici dodijelila zadatak transformaciju u Olivera Dragojevića i Borisa Dvornika. Ana će se na bini pojaviti kao Boris, dok će transformacija u Olivera biti ranije snimljena i hologramski prikazana na pozornici.

‘OVO JE SILOVANJE GLAZBE! KOJE PRENEMAGANJE, ONA JE POTPUNI PROMAŠAJ’: Ana Gruica na meti kritičara





“Oduševljena sam i zgrožena u isto vrijeme! Nije mi svejedno, Boris i Oliver dvije najveće splitske legende”, komentirala je Ana koja će otpjevati hit Nadalina te dodala: „Po meni je Oliver definitivno pjevač broj jedan Splita, a k tome Boris Dvornik najveća glumačka splitska legenda.“

Hoće li Ani poći za rukom uspješno utjelovit dva splitska velikana, tek ćemo doznati, a pokoji savjet zasigurno će joj udijeliti Bojan Jambrošić kojega ćemo ovoga puta vidjeti u liku Nine Badrić.

„Znam o Nini Badrić da je izvrstan vokal. Izvrsna je u pokazivanju emocija. Nina koketira s kamerom“, kazao je Bojan, a otpjevat će njezinu pjesmu Takvi kao ti.

„To je pjesma koja govori da ona poznaje loše mangupe, a ona bi htjela nekog dobricu, kao ja“, dodao je Bojan i zaključio kako će mu najveći problem biti pjevati, a da mu ne pukne glas.

Ivana Mišerić još jedanput nastupit će kao boy band. Ove nedjelje utjelovit će Jordana Knighta iz američkog banda New Kids on the Block. Ivana će nastupiti s njihovom pjesmom Step By Step te zaključuje: „Mislim da ću puno kalorija potrošiti!“

Kralja katalonske rumbe, salse, falamenka i popa sve u jednom – Nicolása Reyesa iz francuskog sastava Gipsy Kings utjelovit će Mario Roth koji ističe kako mu se jako sviđa izazov, s obzirom na to da Gipsy Kingse i privatno sluša.

„Obožavam tu njihovu veselu, prpošnu glazbu. Ovo će biti za moju dušu“, kazao je Mario koji će održati mini koncert s pjesmama Volare, Djobi Djoba i Baila Me.

Vidjet ćemo ove nedjelje još nastupe Daniela Bilića kao Willa Smitha, Nives Celzijus kao Olivie Newton John, Dalibora Petka kao pjevačicu grupe Las Katchup, dok će Mia Anočić Valentić nastupiti kao Ljiljana Nikolovska iz grupe Magazin.