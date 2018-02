OGLASIO SE I ZARUČNIK BJELOVARČANKE ANE: ‘Njezino ponašanje u Big Brother kući me jako iznenadilo!’

Ana već slovi kao jedan od favorita, a svojim je ponašanjem u kući iznenadila i zaručnika koji misli da se odlično snašla.

Komentari na društvenim mrežama sugeriraju da je Bjelovarčanka Ana jedna od favorita Big Brothera, a njezini fanovi komentiraju da zna kako se treba zabavljati i ponašati u showu. Njezin zaručnik Ante slaže se s tim procjenama te tvrdi da je i njega iznenadila svojim ponašanjem.

‘Njezino me ponašanje vrlo iznenadilo. Ana je potpuno prirodna i tu nema rasprave. No, inače je temperamentna i eksplozivna, mislio sam da će se više svađati i ugodno me iznenadila što nije te što se prilagodila’, kazao je Ante te dodao da će Ana daleko dogurati.

‘Jednog je dana ležala na krevetu i smijuljila se. Nakon što sam je upitao što radi, objasnila je da se prijavila u Big Brother. Pričali smo satima i razgovarali da nije to jednostavno i da je to dug period. Nakon svih razgovora, ona je i dalje imala jednaku želju i sasvim je logičan slijed da se uputila u ovaj izazov, dok sam joj ja velika podrška i oslonac s malih ekrana’, prepričao je Ante, koji misli provesti budućnost sa simpatičnom Anom.

Zaljubljeni Bjelovarčani žive zajedno već četiri godine i međusobna su si podrška, pa je tako sasvim logičan slijed da su ubrzo pale zaruke i to već 1. rujna prošle godine.

‘Ana je počela raditi kao konobarica u klubu gdje sam bio DJ. Tu noć smo se pogledavali i tako je sve krenulo. Već tada sam mogao reći da ću svoju budućnost provesti s najdivnijom osobom!’, zaključuje Ante.