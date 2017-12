U subotu navečer, u vrlo napetom finalu popularnog RTL-ovog gastro showa, Morana i Domagoj osvojili su laskavu titulu najboljih kuhara-amatera, novčanu nagradu od 50.000 kuna i Priminu kuhinju u vrijednosti 30.000 kuna!

Jednoglasnom odlukom žirija pobjednici pete sezone proglašeni su Morana Mijač i Domagoj Žulj. Najbolji prijatelji iz Zagreba svojim su jednostavnim, ali i vrlo kompleksnim mesnim jelovnikom, uspjeli pobijediti oca i sina Marijana i Andreja Mokosa, koji su za finale pripremili riblji jelovnik.

„Da, odluka je bila jednoglasna. I da, o pobjedniku su odlučivale nijanse. Ovo nije bio običan dan kad je ocjenjivanje u pitanju. Ovdje smo imali pet sljedova i jednako ambiciozne ljude koji to rade. Odluka nije bila laka, ali je bila jednoglasna“, objasnio je chef Mate Janković stav žirija koji je kušao deset različitih tanjura.

„Drago mi je da ste usvojili znanje koje vam mi prenosimo cijele ove sezone. Hladna predjela su bila senzacionalna. Lijepo su bila prezentirana, imala su lijepe boje, a bila su i vrlo ukusna. Imali su sve stavke o kojima smo vam mi pričali.“, pohvalio je Mate i natjecatelje i njihova hladna predjela koja su obećavala ugodnu gastro večer dostojnu. Čak su i juhe kao drugi slijed dobile dobre komentare, da su fine i kremozne, i da s kestenima i vrganjima prate sezonu, ali su daleko bile od savršenstva. Topla predjela bila su lijepo prezentirana, a iz namirnica s kojima su radili uspjeli su izvući maksimum.



Slični deserti zbunili žiri

„Zvijezde u vašim glavnim jelima bili su riba i meso, odnosno losos i janjeći kare. Isprva sam se bojao te tanke šnitice lososa neće biti dobro pečene, no bile su perfektne. Svaka čast, Andrej i Marijan! Kod janjećih kotleta sam također vidio da ima i debljih i tanjih komada, no bili su medium pečeni. Prilozi i začini su bili ok, dobri“, rekao je chef Tomislav Špiček, ne odajući dojam čijim je glavnim jelom bio više zadovoljan, pa je desert, kao i u svakom dvoboju dosad, trebao biti presudan faktor kod odlučivanja o pobjedniku. Međutim, finalni parovi pripremili su naizgled slične deserte, kao da su se unaprijed tako dogovorili, što je zbunilo žiri.

„Deserti su, na neki način, moja najslabija karika jer ja obožavam slatko. Nisam se previše opirao da zagrabim koju vilicu više… No, nažalost, prezentacijski ste imali potpuno iste tanjure, kao da ste se dogovarali. Jel’ to neka urota protiv žirija? Imali ste slične namirnice, gotovo pa istu prezentaciju. Volio bih da je to bio neki lijepi, veliki tanjur s čime ćemo završiti ovu sezonu, ali… uvijek postoji sutra“, kazao je Mate nakon kušanja deserta, točnije Andrejeve i Marijanove torte od datulje s narom i Moranine i Domagojeve torte od čokolade i maslinovog ulja s redukcijom od nara.

Domagoj i Morana su još u šoku

„Očekivali smo da će proglasiti Andreja i Marijana pobjednicima. Kada su rekli naša imena, ja sam se u se čudio: Tko?! Ni sat vremena nakon proglašenja nismo svjesni da smo pobjednici“, kazao je Domagoj, dok Morana priznaje da su joj se, u trenutku proglašenja, sve emocije izmiješale.

„Čestitamo Morani i Domagoju, navijali smo za njih. Ako smo trebali od nekoga izgubiti, neka to bude baš od njih. Baš nam je drago da su pobijedili“, kazao je Marijan, dok se emotivni Andrej sa suzama u očima vrtio na stolici pored oca, klimajući glavom kako se potpuno slaže s njegovim riječima.

Finaliste su na setu showa bodrili bivši natjecatelji pete sezone, te članovi obitelji. Svi zajedno su uživali u finalnim jelovnicima drugoplasiranih Andreja i Marijana te najboljih kuhara-amatera u showu Tri, dva, jedan – kuhaj!, Morane i Domagoja! Čestitamo pobjednicima!