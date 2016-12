NOVOGODIŠNJI TV VIKEND: U dobru i u zlu, Štrumpfovi 2, Smiri živce i Obračun među plaćenicima naslovi su za ulazak u Novu 2017.

SUBOTA, HRT1, 12.25, KOMEDIJA, Dan očeva

Colette Andrews (N. Kinski) iznenada u San Franciscu posjeti uglednog odvjetnika i svog bivšeg dečka Jacka Lawrencea (B. Crystal), s kojim se nije vidjela sedamnaest godina. Jack joj priopći da iza sebe ima dva braka i da je sad u trećem s Carrie (J. Louis-Dreyfus). Ona otkrije da ima šesnaestogodišnjeg sina Scotta (C. Hofheiner) koji je sa svojom djevojkom Nikki (H. Johnson) pobjegao od kuće, no da dječakov otac nije njezin suprug Bob (B. Greenwood), nego Jack. Jack je isprva konsterniran, ali povjeruje Colette i da se u potragu za dječakom. Istu priču koju je ispričala Jacku Colette ispriča i svom drugom dečku iz tih davnih dana, učitelju engleskog i životnom gubitniku Daleu Putteyju (R. Williams).

SUBOTA, HRT1, 17.25, SATIRIČNA KOMEDIJA, Vruća sedla

Kroz zabit Rock Ridge gdje žive bijelci i uglavnom se svi zovu Johnson treba proći pruga. Cijena zemlji raste pa je se treba dočepati i zaraditi. Ljigavac Hedley Lamarr (H. Korman) s dobrim političkim vezama šalje tamo svoje pristaše koji trebaju izazivati nered i kaos ne bi li prisilili stanovnike da napuste gradić i jeftino prodaju zemlju. Banda ne preza ni od ubojstava, a jedna od žrtava je šerif. Stanovnici od guvernera traže novog šerifa što spretno iskoristi Lamarr i nametne crnoputog Barta (C. Little) nadajući se još većoj zbrci. Uz pomoć lokalnog pijanca Jima (G. Wilder) novi šerif Bart smišlja plan kako spasiti gradić.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Četiri brata

Evelyn (Fionnula Flanagan), majka braće Mercer, mučki je ubijena za vrijeme pljačke u dućanu. Braća Mercer, Bobby (Mark Wahlberg), Jack (Garrett Hedlund), Angel (Tyrese Gibson) i Jeremiah (André Benjamin) vraćaju se kući kako bi je osvetili i pronašli ubojicu. No situacija će se zakomplicirati kada se otkrije povezanost jednog od braće s lokalnim kriminalcima. Čak i dvojica policajaca, koja pokušavaju riješiti slučaj, čini se nisu oni za koje se predstavljaju.

SUBOTA, HRT1, 20.05, MAGAZIN, Novogodišnji retrovizor

Uvod u doček Nove godine na Prvom programu HTV-a bit će emisija koja će nas podsjetiti kako se nekad čekala Nova godina, kako je nekadašnja Televizija Zagreb, poslije Hrvatska televizija, pripremala novogodišnji program. Gosti emisije su sudionici nekadašnjih, ali i današnjih novogodišnjih emisija i slavlja – Gabi Novak, Tereza Kesovija, Ivica Krajač i Saša Zalepugin. Ljudi koji su gradili i stvarali televiziju u Hrvatskoj prisjetit će se dočeka Nove godine nekad i usporediti ih s današnjima u razgovoru s voditeljicom Karmelom Vukov Colić, koji prate kratke arhivske snimke.

SUBOTA, HRT2, 20.05, KRIMI KOMEDIJA, Smiri živce

Ulični kriminalac Chili Palmer (J. Travolta) koji je bio preko noći postao filmski producent zasitio se toga posla i prebacio na glazbu. Glazbenoj industriji privukla ga je zgodna udovica ubijenog prijatelja i vlasnika izdavačke kuće, Edie Athens (U. Thurman), kojoj se našao pri ruci da ojača pomalo posrnulu glazbenu kompaniju. Posao kreće s mladim talentima i Chilli postane menadžer živahnoj pjevačici Lindi Moon (C. Milian). Dok se Chilli bavi studijem za snimanje, koncertom grupe Aerosmith, MTV-jevim nagradama, o glavi mu rade ruski mafijaši. Pletu se mreže, mrse se konci, ali Chilli pliva u svemu tome kao riba u vodi.

SUBOTA, HRT3, 20.30, KRIMI FILM, Treći čovjek

Nakon kraja 2. svjetskog rata Beč je podijeljen u četiri zone, a svakom vlada jedna od vojnih policija pobjedničkih zemalja – američka, sovjetska, britanska i francuska. U Beč stiže Holly Martins (J. Cotten), američki pisac vestern romana, a pozvao ga je njegov prijatelj Harry Lime (O. Welles), nudeći mu zajednički posao. Holly stiže u kuću gdje je Harry živio u unajmljenom stanu i dozna da je Harry dan prije poginuo. Holly na Harryjevu pogrebu upozna dvojicu britanskih vojnih policajaca, bojnika Callowaya (T. Howard) i ljubitelja Hollyjevih kaubojskih romana, narednika Painea (B. Lee).

SUBOTA, HRT1, 21.00, SHOW, Lijepom našom u Novu 2017.

U studiju Anton Marti nastupit će mnogobrojni izvođači – poznati solisti, ansambli i kulturno-umjetnička društva – koji su u seriji gostovali tijekom protekle godine. Gledatelji će moći zapjevati i zaplesati uz glazbene hitove Miroslava Škore, Kraljeva ulice, Vere Svobode, Gazda, Đanija Stipaničeva, Jacquesa Houdeka, Cecilije, Krunoslava Kiće Slabinca, Maje Šuput, Zlatka Pejakovića, Trija Gušt, Mate Bulića, Hanke Paldum, Halida Bešlića, Nedžada Salkovića, Jasmina Stavrosa, Mladena Grdovića, Thompsona, Mirka Švende Žige, Indire, Borisa Ćire Gašparca uz pratnju Džentlmena, Milenija, Fijakera i mnogih drugih. U bogatom glazbenom programu bit će veselja za svakoga, jer na repertoaru će biti neke od najljepših i najizvođenijih pjesama. U kratkim predasima od glazbe za smijeh će se pobrinuti Večernja škola – Željko Pervan, Mladen Horvat – Denis, Zlatan Zuhrić Zuhra – Aljoša, Ahmed El Rahim – Antimon i Damir Folnegović – Blaž.

SUBOTA, NOVA TV, 21.50, SHOW, I godina Nova 2017.

Gledatelje će svojim dogodovštinama zabaviti omiljeni likovi s adrese Nad lipom 35. Simpatični Barmen (Ivica Zadro), Miki (Nives Ivanković), Doline (Branimir Vidić – Flika), Štefek (Slavko Pintarić – Pišta), Policajac (Tomislav Štriga) i ostatak njihova vesela društva na Silvestrovo će biti zaduženi za smijeh, a pridružit će im se i posebni gosti.

Naime, u lokalu će ih posjetiti, a gledatelje svojom glazbom zabaviti, i brojne glazbene zvijezde, uključujući Maju Šuput, Jasmina Stavrosa, Mislava Škoru, Davora Radolfija i Mladena Grdovića. Svoje hitove također će za gledatelje u najzabavnijoj noći u godini izvoditi i popularni SARS, Jelena Rozga, Lidija Bačić, Halid Bešlić, Slavonia Band, Milo Hrnić, Željko Samardžić, Ivan Zak, Ivana Marić, Matko Jelavić i Ivana Kovačević.

SUBOTA, RTL TV, 22.00, AKCIJSKI TRILER, Obračun među plaćenicima

Mallory Kane (Gina Carano) i Aaron (Channing Tatum) operativci su koji rade za specijalnu agenciju koja obavlja operacije u koje se ni vlada niti njezine službe ne žele službeno upuštati. Direktor kompanije Kenneth (Ewan McGregor) u Washingtonu je angažiran od strane vladinog agenta Coblenza (Michael Douglas) da spasi Jianga (Anthony Brandon Wong), kojeg drže kao taoca u jednom apartmanu u Barceloni. Na istom sastanku Kenneth upoznaje i svoj kontakt u Barceloni, Rodriga (Antonio Banderas), kojem treba isporučiti Jianga. Vrativši se u Ameriku, Mallory od Kennetha dobije novi zadatak – mora izigravati suprugu britanskog MI6 agenta Paula (Michael Fassbender) za vrijeme misije u Dublinu.

SUBOTA, HRT3, 22.10, MELODRAMA, Diplomac

Benjamin Braddock (D. Hoffman) završio je studij na koledžu. Upravo je navršio 21 godinu i njegovi imućni roditelji žele da nastavi studij na sveučilištu ili počne graditi poslovnu karijeru. Gđa Robinson (A. Bancroft), sredovječna atraktivna i blazirana supruga očeva partnera, uvodi ga u svijet seksa. Benjamin se međutim zaljubi u Elaine (K. Ross), privlačnu i nevinu kćer Robinsonovih.

SUBOTA, HRT2, 22.10, AKCIJSKI TRILER, Opasan let

Nakon povratka iz Zaljevskog rata tijekom kojeg se istaknuo u postrojbi američkih rendžera, Cameron Poe (N. Cage) vraća se kući u Alabamu gdje ga nestrpljivo iščekuje trudna supruga Tricia (M. Potter). Čim je stigao, u mjesnom baru se sukobio s trojicom nasilnika pri čemu je u tučnjavi nehotice usmrtio jednog od njih. Završi u zatvoru i nepunih sedam godina poslije napokon se vraća supruzi i kćerki Casey (L. Allbright). Međutim, u zrakoplovu ministarstva pravosuđa kojim putuje dolazi do pobune nekoliko kriminalaca predvođenih zloglasnim Cyrusom “The Virusom” Grissomom (J. Malkovich). Uz pomoć ostalih zatvorenika, među kojima su i silovatelj Johnny “Johnny 23” Baca (D. Trejo), te afroamerički militant Nathan “Diamond Dog” Jones (V. Rhames), Grissom preuzme nadzor nad letjelicom i smišlja način kako pobjeći policiji, koju predvode savezni šerif Vince Larkin (J. Cusack) i njegov kolega Duncan Malloy (C. Meany).

SUBOTA, RTL TV, 23.40, TRILER, Teret krivnje

spješan odvjetnik Mitch Brockton (Dominic Cooper) izazove nesreću, pobjegne s mjesta zločina i za sobom ostavi žrtvu. Clinton Davis (Samuel L. Jackson) nađen je uz stradalu osobu i okrivljen za zločin. Mitch brani Clintona na sudu i odluči podmetnuti dokaze kako bi oslobodio svog klijenta. Ubrzo je Clinton pušten na slobodu, ali Mitch dozna da je oslobodio kriminalca te se daje u potjeru kako bi ga zaustavio.

SUBOTA, HRT2, 00.10, GLAZBENA DRAMA, Briljantin

Sandy (O. Newton-John) je povučena, dobro odgojena tinejdžerica iz Australije koja preko ljetnih praznika u Sjedinjenim Državama upozna Dannyja (J. Travolta). Između njih se razvije velika, no nevina mladenačka ljubav, te sve svoje vrijeme provode na plaži. Kada njezini roditelji odluče ostati u Americi, ona se upiše u srednju školu ne znajući da istu pohađa i Danny. On je jako popularan, izvrstan je plesač, a slobodno vrijeme provodi opijajući se sa svojim prijateljima. Za nju je najveći šok što se Danny ponaša kao da se između njih ništa nije dogodilo.

SUBOTA, HRT1, 00.30, AKCIJSKA KOMEDIJA, Štemer

Ovako to kaže Dave Lizewski: “Uvijek sam se pitao zašto to nitko prije mene nije učinio? Zar je svakidašnji život tako uzbudljiv, škole i uredi, da sam ja jedini koji o tome mašta? Hajde, budite pošteni prema sebi: svatko od nas u nekom trenutku svog života želi postati superjunak!” A Dave (A. Taylor-Johnson), srednjoškolac i ljubitelj stripova, čija je jedina sposobnost, kako sam za sebe kaže, da bude nevidljiv za cure, poželjet će biti superjunak najviše zbog Katie (L. Fonseca). Nabavit će odijelo superjunaka i nazvati se Kick-Ass. A tamo negdje živi slavni crtač stripova i Daveov stvarni junak, Damon Macready (N. Cage), koji svoju kćerkicu Mindy (C. G. Moretz) od malih nogu uči vještinama svojih stripovskih junaka.

NEDJELJA, HRT1, 11.15, PRIJENOS, Beč: Novogodišnji koncert

Vrata zlatne dvorane Musikvereina i ove Nove godine točno u 11.15 otvaraju se milijunskoj televizijskoj publici u 90 zemalja širom svijeta. Bečka filharmonija vodi nas u očaravajući glazbeni svijet koji odiše vedrinom, zabavom, zaboravom, nadom i nostalgijom za nekim minulim, boljim vremenima. Svijet je to koji su stvorili članovi dinastije Strauss: Joseph, Eduard, Johann mlađi i stariji. Pored valcera, polki i koračnica iz njihove skladateljske radionice, na programu su ulomci iz opereta Franza Lehara, Franza von Suppea, Carla Ziehrera, Otta Nicolaia. Nezaobilazni bisevi su i ove godine Radatzkyjeva koračnica i Na lijepom plavom Dunavu, remek-djelo od čijeg je nastanka proteklo točno stoljeće i pol.

NEDJELJA, NOVA TV, 12.40, KOMEDIJA, Bitka za Božić

Odlučan da skine s trona Stevea Fincha (Matthew Broderick) kao kralja blagdanske sezone, njegov novi susjed Buddy Hall (Danny DeVito) naumi prekriti svoju kuću božićnim ukrasima koji će biti vidljivi iz svemira! Kad se njihove supruge (Kristin Davis i Kristin Chenoweth) i djeca međusobno sprijatelje, rivalstvo između dvojice muškaraca u potpunosti eskalira – kao i ukrašavanje. Tko će završiti kao pravi kralj blagdanskih ukrasa i božićnog duha?

NEDJELJA, HRT1, 17.25, FILM ZA DJECU, Duh u močvari

Brat i sestra, Miron i Melita, odlaze na zimovanje prijatelju Zoltanu (Liptusu) u Kopačevo. U tijeku je velika akcija lokalnog stanovništva i lovačkog društva kojom pomažu divljim životinjama iz rezervata da prežive zimu. Po dolasku, iste noći, dječak Halasz nađen je promrzao na obali gdje bunca da ga je napao bijeli duh na jednom od otoka u močvari. Otada zanijemi. Baba Etelka otkrije tajnu kako je duh viđen još davno i kako ne može s otoka pa se sveti svakome tko stupi na njega. U mjesto se uvuče strah. Lovci, na čelu s Vučevićem, Kovačevićem i Levayem, pokrenu istragu.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Ratatouille

Štakor Remy sanja o tome da postane veliki šef kuhinje, bez obzira na želje svoje obitelji i očigledan problem – u ovoj profesiji baš i ne cijene njegovu vrstu. No Remy je uporan. Igrom slučaja nađe se u kanalizaciji ispod restorana svog velikog kulinarskog heroja Augusta Gusteaua te, usprkos tome što je neželjeni posjetitelj, Remyjeva strast za pripremanjem hrane okreće kulinarski svijet Pariza naglavačke. No itekako je svjestan svoje društvene pozicije i mora prihvatiti činjenicu da njegova vrsta i gurmanski užici ne idu jedno uz drugo.

NEDJELJA, HRT3, 20.05, POVIJESNI FILM, Alamo

Godine 1836. Texas je bio pokrajina Meksika. Pod vodstvom generala Sama Houstona (R. Boone) Teksašani se dižu protiv meksičke vlasti i organiziraju oružanu pobunu. Proglašavaju republiku i organiziraju vojsku, a meksički diktator, generalisimus Santa Anna, kreće na pobunjenike s golemom vojskom i oružjem. Za to vrijeme general Houston zapovijedi malenoj postrojbi pukovnika Williama Barretta Travisa (L. Harvey) da u staroj španjolskoj misiji Alamo organizira otpor i zadrži meksičku vojsku dovoljno dugo kako bi se teksaške postrojbe okupile za odlučujući sukob.

NEDJELJA, HRT1, 20.10, DOKUMENTARNI FILM, Gnothi Seauton – Upoznati samog sebe

Nevjerojatan uspjeh obitelji Kostelić najbolja je pozitivna priča hrvatskog sporta i priča o jednoj od najvećih sportskih obitelji u povijesti skijanja ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu. Autor filma Bruno Kovačević snimao je Janicu i Ivicu Kostelić 23 godine, od samih njihovih početaka, kada nitko nije mogao pretpostaviti da će zahvaljujući njima Hrvatska, zemlja bez snijega, biti ovjenčana s 10 olimpijskih medalja u skijanju. Prvi kadrovi filma snimljeni su kada je Janica imala samo 8 godina, a posljednji nakon Zimskih olimpijskih igara 2014. godine u Sočiju na kojima je Ivica četvrti put osvojio olimpijsko srebro.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, ANIMIRANI FILM, Štrumpfovi 2

U nastavku animirane obiteljske komedije, zli čarobnjak Gargamel (Hank Azaria) kreira dvoje zločestih likova nalik Štrumpfovima i daje im imena „Zloćke“ kako bi ostvario svoj novi zlobni plan. No, kad Gargamel sazna da Štrumpfeta (Katy Perry) zna tajnu čaroliju koja može pretvoriti Zloćke u prave Štrumpfove, on je otme. Štrumpfovi se sada moraju udružiti sa svojim prijateljima Patrickom (Neil Patrick Harris) i Grace Winslow (Jayma Mays) kako bi je spasili!

NEDJELJA, HRT1, 21.50, ROMANTIČNA KOMEDIJA, U dobru i u zlu

Pat Solitano (B. Cooper) vraća se iz duševne bolnice gdje je proveo osam mjeseci i dolazi na skrb svojim roditeljima (R. De Niro i J. Weaver). Izgubio je kuću, brak i posao, ali želio bi se što prije vratiti starom načinu života i ponovno zbližiti s bivšom ženom Nikki. Na večeri kod prijatelja upozna mladu udovicu Tiffany (J. Lawrence), koja također ima mnogo problema sama sa sobom i stvari se još više zakompliciraju jer frcnule su iskre između njih. Ona mu ponudi neobvezujući seks, ali Pat je fokusiran samo na to da vrati Nikki. Budući da Pat ima zabranu pristupa bivšoj ženi, Tiffany je spremna odnijeti Nikki njegovo pismo, ali u zamjenu traži da joj on bude plesni partner i da kao par sudjeluju na plesnom natjecanju. Ples je za Tiffany terapija, a Patu pokušaj da nastupom na natjecanju bivšoj ženi pokaže kako je postao bolja osoba. Pred njima je nekoliko tjedana napornih treninga.

NEDJELJA, RTL TV, 21.50, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Prava ljubav

Leslie Wright (Queen Latifah), po zanimanju fizikalna terapeutkinja, a privatno velika obožavateljica košarke, stanuje sa svojom najboljom prijateljicom Morgan (Paula Patton), koja sanja postati supruga nekog poznatog NBA košarkaša. Nakon utakmice New Jersey Netsa, Leslie je pozvana raditi terapiju s glavnom zvijezdom momčadi, Scottom McKnightom (Common). I sve je u savršenom redu dok se Leslie ne zaljubi u košarkaša i tako se nađe u nezavidnoj poziciji. Ne znajući što ona osjeća prema njemu, McKnightu se svidi Morgan, no Leslie ne planira biti samo prijateljica sa sportašem koji bi mogao postati muškarac njezina života.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.55, OBITELJSKI FILM, Karate Kid

Dvanaestogodišnji Dre Parker (Jaden Smith) odseli se s majkom iz Detroita u Peking. Drea u novoj školi napadne nasilnik koji trenira kung-fu. Ubrzo prilazi školskom domar, gospodinu Hanu (Jackie Chan), koji je ujedno i majstor u kung-fuu i moli ga da ga nauči tu drevnu borilačku vještinu kako bi se mogao obraniti od nasilnika.

NEDJELJA, HRT2, 22.20, POLITIČKI TRILER, Gradska vijećnica

Nakon što je u obračunu policajca i gangstera slučajno ubijen šestogodišnjak, pravnik Kevin Calhoun (J. Cusack), štićenik gradonačelnika Johna Pappasa (A. Pacino), krene u otkrivanje pozadine zločina. Ubrzo će otkriti da situacija u gradu nije onakva kakvom ju je zamišljao, te da je svojedobno i sam gradonačelnik pristajao na određene kompromise.

NEDJELJA, HRT3, 22.45, TRILER, Mulholland Drive

Limuzina u kojoj se vozi žena u večernjoj haljini (L. E. Harring) zaustavlja se na Mulholland Driveu i vozač u ženu uperi pištolj. Prije nego što uspije povući okidač, nalete dva automobila s pijanim tinejdžerima i dolazi do sudara. Žena se izvlači iz smrskanog automobila i uspije se sakriti u stanu čija je vlasnica na neko vrijeme otputovala. No u stan stiže nećakinja vlasnice, Betty (N. Watts), koja želi postati glumica i priprema se za audiciju. Nepoznata žena koju pronalazi u stanu predstavi joj se kao Rita i tvrdi da je nakon prometne nesreće doživjela amneziju.

NEDJELJA, RTL TV, 23.40, PUSTOLOVNI FILM, Templar

Godina je 1215. Engleski baruni zajedno s vitezovima Templarima pobunili su se protiv kralja Johna. Rat koji je trajao tri godine završen je potpisivanjem Magna Carte, poveljom koja je jamčila jednaka prava svim slobodnim Englezima i koja je trebala umanjiti moć monarhije. No ubrzo kralj prekrši svoju riječ te krene u krvavi obračun s barunima koji su ga ponizili. Upošljava danske plaćenike, kojima daje obećanje da će papa držati svoje ljude izvan Danske.

NEDJELJA, HRT1, 00.15, KOMEDIJA, Desetka

Slavni skladatelj George Webber (D. Moore) ima sve što bi prosječan muškarac mogao poželjeti: lagodan život, raskošnu vilu, luksuzan automobil i vezu s atraktivnom vršnjakinjom Sam (J. Andrews). Ali, baš kao i većina muškaraca u njegovim godinama, ima i problem – krizu srednjih godina. Nakon što se jednoga dana na prvi pogled zaljubi u prekrasnu mladu plavušu (Bo Derek) i to upravo na dan njezina vjenčanja, George tone još više te, spletom okolnosti, izazove veliku svađu sa Sam. Nakon što ona odbije ponovno s njim razgovarati, George se uputi u Meksiko, jer ondje, kako je doznao, svoj medeni mjesec provodi Jenny, plava ljepotica u koju se neki dan zaljubio.