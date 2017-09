NOVI KANDIDATI SU PRAVI ZAVODNICI: Zvonko je dočekao jutro s Danijelom, a Andre se sa Sonjom ljubakao na klupici

Došlo je vrijeme za prve teške odluke u četvrtoj epizodi Ljubav je na selu. Farmerica i farmeri morali su izbaciti kandidate te odlučiti s kojih četvero će otići na ‘slow date’ (polagani spoj) da bi poslije mogli odlučiti s koja tri kandidata odlaze na svoja imanja.

Prvi je na redu bio Zvonko Koprivnjak.

“Teško će mi biti, ali netko mora ispasti”, započeo je Zvonko te izbacio Ines i Nerminu, koja je zaključila da je Zvonko donio krivu odluku. Andre Bogunović kazao je kako mu ova odluka nije bila laka, no izbacio je Jadranku.

Vinkove dvije djevojke neće s njim na farmu, a on se odlučio izbaciti ih uz pjesmu: “Kaže ćaća, ne vodi je sine ako nema na drobu slanine”. Iako je nasmijao svoje kandidatkinje, na kraju je Tihani i Kseniji rekao da su najmršavije te da stoga odlaze kući.



“Ovo je jedan primitivan način, a i on nije moj tip muškarca”, ljutita je bila Ksenija.

Zoran je bio izrazito tužan

“Žao mi je što s ovih prekrasnih lica moram maknuti osmijeh. Cvijeta to si ti”, obznanio je Zoran. Danijel je izbacio Luce, a Marina je morala izbaciti čak tri svoja ‘mušketira’.

“Svi ste super momci, ali odluka mora biti. Prvi odlazi Ivan, drugi Vjekoslav, a treći je Darko“, otkrila je Marina.

Marijana im je nakon tužnih odluka najavila da će se oraspoložiti uz tulum do zore.

Uz tamburaše su kandidati i farmeri plesali, a Zoranu su u krilu sjedile čak dvije djevojke. Zvonko je cijeli tulum proveo sa svojom kandidatkinjom Nikolinom, što je primijetio i njegov mlađi brat Danijel.

“Brat je završio s nekom plavom, koja mu se svidjela odmah na prvi pogled, čim je otvorio pismo”, kazao je Danijel, a Zvonko je to bez srama potvrdio.

“Krenulo je noćas, poslije tuluma smo išli još malo pričati pa je tu bilo i poljubaca do ranih jutarnjih sati”, sa zaljubljenim smiješkom je otkrio simpatični Baranjac.

Na tulumu je zaiskrilo između Zoranove kandidatkinje Vedrane i farmera Danijela. Krenulo je s polijevanjem vode kada je Danijel zalio Vedranu, a ona ga je uspjela uloviti i baciti u jezero! Sve je to začinjeno činjenicom da je Danijel u potrazi za Bosankom, a Vedrana je rođena Tuzlanka.

Iduće jutro Marijana je upitala Zvonka kako to da je tako brzo zaiskrilo između njega i Nikoline, a on joj je iskreno rekao da mu se svidjela čim je otvorio njezino pismo.

Marija je sa Zoranom pokušala odgonetnuti tko koga ljubi u bajci o Snjeguljici, no sve je otišlo u krivom smjeru pa ju je Zoran na kraju poljubio u čelo.

Kandidatkinji Vedrani Zoran je pak želio dodijeliti Nobelovu nagradu za ‘spaljenost’.

“Želio bih te nominirati za jednu od najspaljenijih osoba. Osobno, tvoja spaljenost me oduševila. Ja se nisam usudio skočiti u baru kad su me cure zamolile, ali ti jesi. To se zove hrabrost”, kazao joj je Zoran.

Sonja i Andre su se poljubili?

Sonja i Andre ponovno su se našli na klupici, a ona mu je priznala da je jako sretna što su se upoznali.

“Imam osjećaj kao da se znamo sto godina”, kazala mu je Sonja te priznala da joj se jako svidio te da ima veliko srce. Nešto kasnije, druga kandidatkinja je upitala Andrea što se to dogodilo na tulumu između njega i Sonje, na što se Andre pokušao izvući rekavši da se prijateljski družio, no izgleda da je i između Sonje i njega pao poljubac iako on tvrdi da je bio prijateljski.

“Plesali smo, razgovarali…”, rekao je Andre. “Znači nije bilo poljubaca?”, upitala je kandidatkinja, na što joj je on odgovorio da je to bio prijateljski poljubac.

Zvonko se ponovno susreo s Nikolinom i nije puno okolišao.

“Bolje ćemo se upoznati na farmi kod mene. Bi li ti smetala moja djeca? Ako da Bog, možda ćemo imati zajedničko dijete, ili djecu?”, iskren je bio Zvonko u svojim namjerama, na što je Nikolina odgovorila da će vidjeti.

Tko će od kandidata napustiti farmere i s kojih troje će otići na svoja imanja, gledatelji će saznati sutra od 20 sati na RTL-u.